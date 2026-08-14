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Muhammad Zaki

ترجمه

بعد رفض عرض الهلال .. آرسنال يقتحم سباق أوسيمين

انتقالات
فيكتور أوسيمين
آرسنال
جلطة سراي
الدوري الإنجليزي الممتاز
دوري السوبر التركي
الهلال
دوري روشن السعودي
جابرييل مارتينيلي

أنباء عن أن عرض الهلال بلغ 120 مليونًا

تشير التقارير إلى أن آرسنال بدأ مفاوضات مع جلطة سراي بشأن صفقة مذهلة للتعاقد مع فيكتور أوسيمين، ما قد يجلب النجم النيجيري الكبير إلى الدوري الإنجليزي الممتاز أخيرًا.

ويدرس آرسنال هذه الصفقة كجزء من محادثات أوسع مع العملاق التركي تشمل عدة أسماء بارزة أخرى تنتقل في الاتجاه المعاكس.

  • الجانرز يتجهون نحو النجم النيجيري

    في تطور أذهل سوق الانتقالات، أجرى آرسنال محادثات مع جلطة سراي بشأن صفقة للتعاقد مع أوسيمين، وفقاً لما ذكرته ذا تلجراف.

    وكان المهاجم البالغ من العمر 27 عاماً، الذي طالما ارتبط اسمه بالانتقال إلى إنجلترا، قد انضم إلى النادي الإسطنبولي بشكل دائم الصيف الماضي مقابل 75 مليون يورو (64.8 مليون جنيه إسترليني) عقب مفاوضات معقدة، حظت بتغطية إعلامية واسعة، مع نابولي.

    وحوّل آرسنال أنظاره نحو أوسيمين بعد أن اصطدم بجدار مسدود في مساعيه للتعاقد مع أهداف أخرى. وفي حين كان فريق أرتيتا قد جعل من خوليان ألفاريز هدفه الأساسي في فترة الانتقالات الصيفية، إلا أن أتلتيكو مدريد ظل متمسكاً برفضه بيع اللاعب.


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    عدة صفقات مطروحة على الطاولة

    وبحسب التقرير، ظهر اسم أوسيمين خلال محادثات أوسع بين آرسنال وجلطة سراي بشأن مستقبل جابرييل مارتينيلي وإيثان نوانيري.

    وكان بطل تركيا قد اختبر بالفعل مدى تمسك آرسنال بلاعبه من خلال عرض بقيمة 45 مليون يورو (38.4 مليون جنيه إسترليني) لضم مارتينيلي، رغم أن الجناح البرازيلي متردد في الانتقال إلى الدوري التركي الممتاز، بحسب ما ذكرت ESPN Brasil.

    وفي الوقت نفسه، تتقدم المحادثات بشأن الموهبة الشابة إيثان نوانيري. ويُعتقد أن آرسنال عرض اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا على جلطة سراي مقابل 40 مليون يورو (34.1 مليون جنيه إسترليني)، ويمضي العملاق التركي الآن قدمًا في صفقة لضم اللاعب المُعار سابقًا إلى مارسيليا.


  • تأييد ميكيل وأحلام دوري الأبطال

    يحمل احتمال انضمام أوسيمين إلى آرسنال تأييدًا قويًا من أسطورة تشيلسي جون أوبي ميكل، الذي عبّر بصراحة عن رأيه بشأن مستقبل مواطنه.

    وكان ميكل قد كشف سابقًا أن المهاجم يتوق بشدة إلى المنافسة على أعلى مستوى في كرة القدم الأوروبية. وفي تصريحات لموقع Metro، قال ميكل: "أعتقد أننا نريد رؤيته في دوري أبطال أوروبا، لذا ربما يكون آرسنال هو الوجهة. ربما هناك باب مفتوح هناك أمام فيكتور".

    وأضاف أوبي ميكل، الذي كان له دور شخصي في محاولة تشيلسي الفاشلة للتعاقد مع المهاجم في عام 2024: "أجريت بعض المحادثات معه. لن أقول الكثير عن فحوى تلك المحادثات، لكنه يعمل على ضمان أن ينتهي به المطاف في دوري أوروبي كبير جدًا يستطيع فيه إبراز موهبته والمنافسة على الفوز بدوري أبطال أوروبا".


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    تغيير في وجهة النظر في شمال لندن

    يمثل اهتمام آرسنال المفاجئ تحولًا كبيرًا في الاستراتيجية. فقد عُرض على نادي شمال لندن فرصة التعاقد مع الدولي النيجيري في عام 2024، لكنه قرر في النهاية العدول عن الصفقة بسبب التكاليف الباهظة المرتبطة بتقييم نابولي له في ذلك الوقت.

    وستمثل هذه الصفقة إعلانًا واضحًا عن نوايا أرتيتا، الذي يتوق إلى إيجاد مصدر ثابت للأهداف لقيادة خط هجومه. وبينما نجح جلطة سراي مع أوسيمين على رأس هجومه، يبقى إغراء الدوري الإنجليزي الممتاز عاملًا مهمًا بالنسبة للاعب.

  • رفض عرض الهلال

    وخرجت في الساعات الأخيرة أنباء عن عرض من الهلال من جديد للتعاقد مع النجم النيجيري عقب محاولته غير الناجحة لضمه الصيف الماضي.

    وذكرت "سكاي" في نسختها الألمانية أن عرض النادي السعودي بلغ 120 مليون يورو، ولكن تمسك جلطة سراي بلاعبه ورفض العرض من حيث المبدأ.