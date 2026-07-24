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بعد رفض السعودية .. عملاق إيطاليا يحاول إعادة برونو فيرنانديش للسيري آ

انتقالات
يوفنتوس
مانشستر يونايتد
برونو فيرنانديز

هل يرحل برونو عن مانشستر؟

لم يكن وجود برونو فرنانديش في الدوري الإيطالي مجرد هلوسة جماعية، بل كان أمراً حقيقياً عندما حمل في الماضي ألوان أودينيزي ونوفارا وسامبدوريا، ربما في فترة أصبحت الآن بعيدة بعض الشيء، لكنه لعب هناك بالفعل: ولهذا السبب، ربما، فإن رؤيته مرتبطاً بيوفنتوس لا تبدو أمراً مستبعداً تماماً.

بحسب "سبورت إيطاليا"، طلب لوشيانو سباليتي، مدرب يوفنتوس، من إدارة ناديه الاستعلام عن القائد البرتغالي لمانشستر يونايتد، ومعرفة إذا كان هناك إمكانية لضمه، لأنه يراه الأمثل لتعزيز مركز صانع اللعب، في ظل فشل الفريق في مفاوضاته مع براهيم دياز وريال مدريد.


  • هل سيغادر برونو فرنانديش مانشستر يونايتد؟

    لنبدأ من الأساس. في الأسابيع الماضية، بدا أن برونو فرنانديش قد يغادر مانشستر يونايتد، الذي يقوده كقائد للفريق، بعد ست سنوات: فقد انضم اللاعب البرتغالي قادمًا من سبورتينغ لشبونة، وخاض 327 مباراة (سجل خلالها 107 أهداف وصنع 108 تمريرات حاسمة) بقميص «الشياطين الحمر»، ومع بقاء عام واحد على انتهاء عقده، بدأت الأحاديث تدور حول رحيله.

    أمر محتمل، صحيح، لكنه صعب على أي حال: ولذلك، تحركت بعض الأندية السعودية وعلى رأسها الهلال للحصول عليه، وقدمت عرضًا سخيًا، لكن برونو رفضها وقال إن الأمر تم بالمشاورة مع عائلته، وإن المال والإغراء الاقتصادي لن يتحكم في قراره.

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  • كم يتقاضى برونو؟

    والآن ننتقل إلى الموضوع الأهم: يبلغ الراتب السنوي الإجمالي لبرونو 22,8 مليون يورو. وهو رقم مذهل إذا ما أخذنا في الاعتبار الرواتب في الدوري الإيطالي.

    أعلى لاعب أجراً في الدوري الإيطالي حالياً هو لاوتارو مارتينيز، براتب صافي يبلغ 9 ملايين يورو (16,6 مليون يورو إجمالي)، يليه لاعبان آخران من إنتر: نيكولو باريلا وهاكان تشالهانوغلو، اللذان يكسبان 6,5 و6 ملايين يورو صافي سنوياً على التوالي، ويتوسط ثلاثي إنتر نجم نابولي كيفين دي بروينه.

    ولإجراء مقارنة ملائمة، ومتسقة مع وضع برونو فرنانديش، لنتحدث عن كيفن دي بروينه: فقد خفض اللاعب البلجيكي، بعد مغادرته مانشستر سيتي، راتبه بشكل ملحوظ للتوقيع مع نابولي، حيث انخفض راتبه من حوالي 23 مليون يورو إجمالي في الموسم إلى ما يقل عن 10 ملايين يورو إجمالي في الموسم في الدوري الإيطالي.


  • هل يمكن أن ينتقل برونو إلى يوفنتوس؟

    أما وضع يوفنتوس فهو أكثر تعقيدًا. فالنادي يخضع حاليًا لاتفاق التسوية (settlement agreement)، وهو الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) والذي يهدف إلى إعادة التوازن المالي بحلول عام 2028.

    باختصار، لا يمكن للنادي أن يتحمل إنفاقًا جنونيًا حتى لا يتجاوز الميزانية بشكل كبير. وهذا يحدّ، بطبيعة الحال، من أي تفكير يتعلق باحتمال انضمام برونو فرنانديش إلى الدوري الإيطالي.

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  • تجربة برونو في إيطاليا

    ومن الصحيح أيضًا أن عودة برونو فرنانديش إلى إيطاليا ستشكل نوعًا ما إغلاق الدائرة في مسيرة اللاعب البرتغالي.

    فقد وصل لاعب خط الوسط المهاجم إلى إيطاليا عام 2012، ليلعب مع نادي نوفارا في دوري الدرجة الثانية مقابل 40 ألف يورو، ثم انتقل إلى أودينيزي في نهاية ذلك الموسم؛ وفي عام 2016، خاض تجربة مع سامبدوريا قبل أن يغادر الدوري الإيطالي لينضم إلى نادي سبورتينج لشبونة.

    باختصار، سيكون ذلك أمراً رائعاً، لكنه صعب: فمن المرجح أن يجدد برونو فرنانديش عقده مع مانشستر يونايتد، ليضع حداً لأي نقاش حول مستقبله.

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