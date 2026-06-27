تنفس عشاق المنتخب المصري الصعداء بعد توالي التأكيدات حول سلامة النجم محمد صلاح، الذي غادر ملعب مباراة الفراعنة أمام إيران متأثراً بإصابة مقلقة، ليحسم اللاعب ومسؤولو البعثة موقفه من المشاركة في قادم المواعيد المونديالية الحاسمة.
بعد رعب الإصابة.. رسالة صلاح وتأكيدات رسمية تطمئن المصريين قبل موقعة أستراليا!
تفاصيل الإصابة وتعليق صلاح
عاش الجمهور المصري لحظات من القلق البالغ بعدما تعرض صلاح لإصابة مقلقة خلال مواجهة منتخب بلاده أمام إيران، التي أقيمت السبت على ملعب "لومن فيلد" ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم 2026.
اشتكى قائد الفراعنة من آلام في العضلة الخلفية خلال الشوط الثاني، ما دفع المدير الفني حسام حسن لاستبداله في الدقيقة 57، ليدخل أحمد سيد "زيزو" بدلاً منه، وسط علامات غضب ظهرت على اللاعب أثناء خروجه.
ووفقاً لشبكة "CNN"، وخلال تواجده في المنطقة المختلطة عقب المباراة، بادر الصحفيون بسؤاله: "طمنا عليك يا صلاح، صلاح أنت كويس؟، كله تمام؟"، ليرد نجم ليفربول السابق مقتضباً: "آه، الحمد لله".
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تأكيدات رسمية وبشرى سارة
في سياق متصل، حسم مسؤولو بعثة الفراعنة الموقف الطبي لصلاح بشكل نهائي، لتبديد أي مخاوف تتعلق بغيابه عن المباريات. وقال خالد الدرندلي، رئيس بعثة المنتخب الوطني في المونديال، في تصريحات تليفزيونية: "محمد صلاح فضل الخروج حتى لا تتضاعف الإصابة وطلعت إصابة خفيفة وسيلحق بمباراة أستراليا".
وتطابقت هذه التأكيدات مع ما أعلنه الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه الشخصي على موقع إكس، حيث زف بشرى سارة للجماهير وكتب: "ولله الحمد محمد صلاح شد خفيف جدا وهيلحق الماتش الجاي بإذن الله، محمد عبد المنعم إصابة فى كاحل القدم بعيدا عن الركبة، وإن شاء الله يلحق مباراة أستراليا، حمدي فتحي يقترب من العودة، حسام عبد المجيد أنهى البروتوكول الطبي وجاهز باذن الله، فقط أحمد فتوح لسه هيعمل أشعة وبعدها يتم الإعلان".
غموض حول باقي المصابين
على الجانب الآخر، لا تزال الرؤية غير واضحة تماماً بشأن باقي اللاعبين الذين تعرضوا لإصابات قوية خلال المواجهة المونديالية التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. وعن حالة محمد عبد المنعم وأحمد فتوح، استكمل الدرندلي حديثه المثير للقلق قائلاً: "مش هقدر أشخص حالة محمد عبد المنعم وأحمد فتوح شدة جامدة ومش هتبان دلوقتي ولكن وأنا بتكلم معاه قالي رجلي طرقعت ومش هقدر أوصف أكثر من كده دلوقتي لحين الحديث مع الطبيب".
ومن المقرر أن يخضع الثنائي لمزيد من الفحوصات الطبية والأشعة الدقيقة تحت إشراف طبيب الفريق محمد أبو العلا، لتحديد طبيعة الإصابات بدقة ووضع البرنامج العلاجي قبل بدء الأدوار الإقصائية.
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مواجهة مرتقبة في الأدوار الإقصائية
بعد حسم التأهل رسمياً كوصيف للمجموعة السابعة برصيد خمس نقاط، وبفارق الأهداف عن المنتخب البلجيكي المتصدر، يترقب الشارع الرياضي بشغف الظهور القادم لكتيبة المدرب حسام حسن، حيث يضرب المنتخب المصري موعداً تاريخياً مع نظيره الأسترالي في دور الـ32 مساء يوم الجمعة المقبل الموافق الثالث من يوليو 2026.