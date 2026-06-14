بعد رحيل صلاح وسلوت .. مهاجم ليفربول يطلب المغادرة هذا الصيف

يأتي قرار المهاجم كودي جاكبو بالسعي وراء تحدٍ جديد في أعقاب عام تنافسي صعب للغاية بالنسبة لكامل تشكيلة الفريق. فقد اضطر الفريق إلى التعامل مع ضغوط عاطفية هائلة عقب الوفاة المأساوية لزميله ديوجو جوتا في صيف عام 2025، وهي خسارة مدمرة أثرت تأثيراً عميقاً على الحالة النفسية للنادي طوال الموسم التالي.

على أرض الملعب، أدى التراجع الحاد في الأداء إلى فقدان المدرب آرني سلوت لتواصله مع الجماهير المحلية، مما دفع مالكي النادي "فينواي سبورتس جروب" إلى إنهاء عقده على الرغم من فوزه بلقب الدوري في عامه الأول. ومع تعيين أندوني إيراولا، العقل المدبر التكتيكي لبورنموث، لتولي زمام الأمور، اختار الجناح الهولندي هذه الفترة الانتقالية لإعلان رغبته في الانتقال، وفقًا لما أوردته SoccerNews.