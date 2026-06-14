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بعد رحيل صلاح وسلوت .. مهاجم ليفربول يطلب المغادرة هذا الصيف
جاكبو يرغب في مغادرة أنفيلد
يأتي قرار المهاجم كودي جاكبو بالسعي وراء تحدٍ جديد في أعقاب عام تنافسي صعب للغاية بالنسبة لكامل تشكيلة الفريق. فقد اضطر الفريق إلى التعامل مع ضغوط عاطفية هائلة عقب الوفاة المأساوية لزميله ديوجو جوتا في صيف عام 2025، وهي خسارة مدمرة أثرت تأثيراً عميقاً على الحالة النفسية للنادي طوال الموسم التالي.
على أرض الملعب، أدى التراجع الحاد في الأداء إلى فقدان المدرب آرني سلوت لتواصله مع الجماهير المحلية، مما دفع مالكي النادي "فينواي سبورتس جروب" إلى إنهاء عقده على الرغم من فوزه بلقب الدوري في عامه الأول. ومع تعيين أندوني إيراولا، العقل المدبر التكتيكي لبورنموث، لتولي زمام الأمور، اختار الجناح الهولندي هذه الفترة الانتقالية لإعلان رغبته في الانتقال، وفقًا لما أوردته SoccerNews.
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أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تضع عينها على الجناح الهولندي
على الرغم من الاهتمام الكبير بهذا المهاجم المتعدد المواهب، إلا أن توتنهام هوتسبير هو النادي الذي ارتبط اسمه بشكل أكبر بصفقة انتقاله. ومع ذلك، فإنه ليس الوحيد الذي يسعى وراءه، حيث يراقب نيوكاسل يونايتد الوضع أيضًا في محاولة لتعزيز خياراته الهجومية في ظل الظروف الجديدة للسوق.
وقد ازدادت تعقيدات دوامة الانتقالات بسبب التطورات في أماكن أخرى من أوروبا. كان أنتوني جوردون لاعب نيوكاسل هدفاً رئيسياً لبايرن ميونيخ، لكن انتقاله إلى برشلونة أجبر العملاق الألماني على البحث عن أهداف بديلة. وقد وضع هذا التحول في السوق جاكبو بقوة على رادار بطل الدوري الألماني، مما أدى إلى اندلاع منافسة شرسة على التعاقد معه.
بايرن يخلق دوامة انتقالات معقدة تشمل العديد من اللاعبين
وقد امتد تأثير الدومينو الهيكلي ليصل إلى ألمانيا، حيث يسعى بايرن ميونيخ، أحد عمالقة الدوري الألماني، بنشاط إلى استقطاب اللاعب الإنجليزي، مما قد يضيف المهاجم غير السعيد في أنفيلد إلى خط هجوم يضم بالفعل نجم ميرسيسايد السابق لويس دياز.
يهدد هذا السعي بإفشال صفقة مالية منفصلة تحطم الأرقام القياسية لنادي طفولة اللاعب، بي إس في. أمضى بايرن الأسبوع الماضي في التفاوض على صفقة لضم الجناح المغربي إسماعيل صيباري من بي إس في، لكن تحركهم المفاجئ لضم نظيره الهولندي يترك فريق الإيرديفيسي في حالة من القلق بشأن ما إذا كان لاعب أكاديميتهم السابق سيؤدي عن غير قصد إلى إفشال صفقتهم الصيفية المربحة.
- AFP
جاكبو يهدد صفقة صيباري
رفع بايرن ميونيخ عرضه لضم صيباري بشكل كبير، حيث عرض حزمة إجمالية تبلغ 53 مليون يورو، بما في ذلك مكافآت مرتبطة بالأداء، لإقناع نادي PSV بالتخلي عن لاعبه المتميز. يُقال إن هيكل الصفقة يتكون من مبلغ ثابت مضمون قدره 48 مليون يورو، مع احتمال إضافة 5 ملايين يورو أخرى في شكل مكافآت، لكن النادي الهولندي لا يزال يحاول الحصول على أقصى قيمة ممكنة من المفاوضات. لا يركز بي إس في على المبلغ الإجمالي فقط.
إذا تمت الصفقة بالقيمة الحالية، سيصبح صيباري رسمياً أغلى لاعب ينتقل من نادي PSV في تاريخه. ومع ذلك، فإن اهتمام بطل الدوري الألماني بضم جاكبو قد يقلب الطاولة ويؤدي إلى إفشال صفقة صيباري التي من المحتمل أن تحطم الرقم القياسي.