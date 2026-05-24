بعد رحيله رسميًا .. جوارديولا يكشف عن توقعه للحكم النهائي في قضية مانشستر سيتي
جوارديولا لا يزال واثقاً بينما ينتظر مانشستر سيتي صدور الحكم
في الوقت الذي يستعد فيه جوارديولا لإنهاء عقد حافل بالبطولات في ملعب الاتحاد، لا يزال تحقيق الدوري الإنجليزي الممتاز في المخالفات المالية المزعومة موضوعًا رئيسيًا في الأحاديث.
لقد كان المدرب دائمًا المدافع الأقوى عن النادي، وفي أيامه الأخيرة، أكد مجددًا أن موقفه لم يتغير على الرغم من خطورة الاتهامات. تتعلق التهم بانتهاكات مالية مزعومة بين عامي 2009 و2018.
ووجه الدوري الإنجليزي الممتاز تهمًا رسمية إلى مانشستر سيتي في فبراير 2023، لتصبح القضية واحدة من أكبر النزاعات القانونية في تاريخ كرة القدم الإنجليزية.
جوارديولا يكرر تأييده لمانشستر سيتي
يُقال إن القرار النهائي للجنة المستقلة يقترب، ومن المتوقع صدور الحكم بعد انتهاء الموسم الحالي. ومع ذلك، أكد جوارديولا مجدداً ثقته في إدارة النادي عند حديثه عن التحقيق.
وقال: "أنا أثق بهم"، وفقًا لما نقلته صحيفة مانشستر إيفنينج نيوز. "لقد تحدثت معهم وأثق في سلوكهم وفي ما فعلوه. ما حدث قد حدث. سيكون هذا هو الحل. لم يكن أي من أعضاء الجهاز الفني موجودًا هنا، فقد كان ذلك منذ زمن طويل جدًا وأنا أثق بهم. قلت من قبل ما حدث وأقوله الآن".
كما تحدث مدرب مانشستر سيتي عن طول مدة العملية عندما سُئل عما إذا كان سيرد علنًا على الحكم النهائي، فقال: "إذا وجدتموني".
احتمال فرض عقوبات شديدة
وقد ظلت التهم الـ 115 تلقي بظلالها على فريق «سيتيزينز» خلال واحدة من أنجح الفترات في تاريخ النادي. وقد تشمل العقوبات المحتملة، في حال ثبوت إدانة «سيتي»، خصم نقاط أو غرامات كبيرة أو حتى الطرد من الدوري الممتاز. ومن المرجح أيضًا أن يؤدي أي حكم إلى عملية استئناف مطولة. وفي الوقت نفسه، كان ستيفان بورسون، المستشار المالي السابق لـ «سيتي»، قد علق سابقًا على القضية.
وفي حديثه إلى موقع "فوتبول إنسايدر"، قال: "سمعت بعض المعلومات من الأوساط القانونية تشير إلى أن الأمر يقترب من نهايته فيما يتعلق بصياغة القرار. وتتوقع الأطراف نفسها أن يصدر القرار بعد انتهاء الموسم بوقت قصير، لكنها أخطأت في توقعاتها من قبل".
وأردف: "تحليلي، الذي استند دائمًا إلى المعلومات المتداولة في السوق، كان خاطئًا أيضًا بالطبع لأن القرار لم يصدر. لكن من الواضح أن كل يوم يمر يزيد من احتمالية صدور القرار، لأنه ببساطة لا يمكن أن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً جدًا لكتابة شيء ما في تحكيم خاص، على الرغم من تعقيده".
تبدأ حقبة جديدة وسط معركة قانونية مستمرة
يواجه مانشستر سيتي الآن فترة انتقالية كبيرة داخل الملعب وخارجه. ورحيل جوارديولا سيُنهي واحدة من أنجح الحقبات التدريبية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، في الوقت الذي يواصل فيه النادي انتظار نتائج القضية.
سيحدد الحكم المتوقع المرحلة التالية من مستقبل مانشستر سيتي. حتى بعد رحيل جوارديولا عن ملعب الاتحاد، من المرجح أن تهيمن تداعيات التهم الـ 115 على أجندة النادي لسنوات قادمة.