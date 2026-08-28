بعد خروج صور مزعجة .. برشلونة يعقد اجتماعًا طارئًا مع يامال

على الرغم من تصاعد الضجة في وسائل الإعلام، سارع المدير الفني لبرشلونة هانزي فليك إلى التقليل من أي حديث عن خلاف أو سوء تصرف قبل مواجهة أتلتيك بيلباو. وقدّم فليك تفسيرًا طبيًا لعملية التبديل، موضحًا أن اللاعب لم يكن في كامل جاهزيته البدنية خلال الفوز في نهاية الأسبوع.
وقال فليك للصحفيين: «كان يعاني من مشكلة بسيطة، صداع. لامين عبقري، والأمر مفهوم. لقد حصل على ثلاثة أسابيع راحة ولم يتدرب سوى بضعة أيام. من الطبيعي ألا يكون في أفضل حالاته».
وسارع فليك إلى إبراز الدور المحوري للمهاجم في الفوز الافتتاحي، مشيرًا إلى مجهوده الدفاعي وصناعته هدفًا لرافينيا. وأضاف المدرب: «نحتاج إلى إيجاد حل حتى يستعيد أفضل مستوياته، لكنني أقدّر حقًا الستين دقيقة التي قدّمها. لقد ضغط بشكل جيد جدًا في الهدف الأول، وفي الثاني مرّر الكرة إلى رافينيا. إنه يمنحنا المزيد من الخيارات. لقد ساعدنا كثيرًا وهو يقدّم أداءً جيدًا. سنرى كيف يتطور، لكننا بحاجة إليه لأنه استثنائي».