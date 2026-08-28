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Muhammad Zaki

ترجمه

بعد خروج صور مزعجة .. برشلونة يعقد اجتماعًا طارئًا مع يامال

لامين يامال
برشلونة
هانسي فليك
الدوري الإسباني
إلتشي ضد برشلونة
برشلونة ضد أتلتيك بيلباو
مارك كاسادو
هيكتور فورت
أليخاندرو بالدي

النجم الشاب ليس سعيدًا

نجم برشلونة الشاب لامين يامال يشعر بـ"الأذى" على ما يبدو بسبب القرارات الداخلية الأخيرة التي اتخذها النادي بشأن أقرب أصدقائه في تشكيلة الفريق الأول، وفقًا للتقارير.

وعلى الرغم من الانطلاقة القوية في مسابقة الدوري الإسباني الجديدة، فإن الإحباط الذي بدا واضحًا على المراهق خلال عملية تبديل أخيرة أشعل جدلًا حادًا عبر وسائل الإعلام الإسبانية.

  • شائعات عن توتر بسبب تبديل

    باتت سعادة يامال محل جدل كبير بين وسائل الإعلام الإسبانية، عقب لغة جسده المثيرة للتساؤلات خلال فوز برشلونة الكاسح على إلتشي بخماسية نظيفة.

    وفي حين استهل البلوجرانا مشوار الدفاع عن لقب الليغا بقوة يوم الأحد، لم يشارك اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً سوى 65 دقيقة من المباراة. وبدا المراهق محبطاً بشكل واضح وهو يغادر أرض الملعب، ما أشعل جدلاً فورياً في الصحافة الإسبانية.

    وفي البرنامج الرياضي التلفزيوني الإسباني الشهير "إل شيرينجيتو"، كشف مقدّم البرنامج جوسيب بيدريرول أن النادي يأخذ الأمر على محمل الجد إلى درجة إجراء محادثة خاصة مع اللاعب. وقال بيدريرول: «قيل لي في النادي إنهم سيسألونه عن الأمر مباشرة غداً، بعدما وصلتهم صورًا لم يروها من قبل، وسيسألونه إن كان كل شيء على ما يرام».

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  • FC Barcelona v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    مخاوف بشأن رحيل "الأخوة"

    وبينما عزا البعض حالته المزاجية إلى التبديل نفسه، فإن الصحفي خوتا جوردي، عبر "سبورت"، يرى أن ما بدا من استياء يامال يعود إلى احتمال رحيل ثلاثة من أقرب أصدقائه هذا الصيف. وأشارت التقارير إلى أن أليخاندرو بالدي، ومارك كاسادو، وهيكتور فورت قد يتم التخلي عنهم جميعًا من قبل العملاق الكتالوني في إطار سعيه إلى ضبط ميزانيته.

    وبالأخص بالدي، الذي ارتبط اسمه بقوة بانتقال مقابل صفقة كبيرة إلى مانشستر يونايتد، ويعتقد جوردي أن الأثر العاطفي على اللاعب الإسباني الشاب كبير. وقد سلّط الضوء على عمق هذه العلاقات قائلاً: "إنهم بمثابة إخوة له، وقد أُخبرت بأن ذلك يؤلم لامين".


  • فليك يدافع عن نجمه

    على الرغم من تصاعد الضجة في وسائل الإعلام، سارع المدير الفني لبرشلونة هانزي فليك إلى التقليل من أي حديث عن خلاف أو سوء تصرف قبل مواجهة أتلتيك بيلباو. وقدّم فليك تفسيرًا طبيًا لعملية التبديل، موضحًا أن اللاعب لم يكن في كامل جاهزيته البدنية خلال الفوز في نهاية الأسبوع.

    وقال فليك للصحفيين: «كان يعاني من مشكلة بسيطة، صداع. لامين عبقري، والأمر مفهوم. لقد حصل على ثلاثة أسابيع راحة ولم يتدرب سوى بضعة أيام. من الطبيعي ألا يكون في أفضل حالاته».

    وسارع فليك إلى إبراز الدور المحوري للمهاجم في الفوز الافتتاحي، مشيرًا إلى مجهوده الدفاعي وصناعته هدفًا لرافينيا. وأضاف المدرب: «نحتاج إلى إيجاد حل حتى يستعيد أفضل مستوياته، لكنني أقدّر حقًا الستين دقيقة التي قدّمها. لقد ضغط بشكل جيد جدًا في الهدف الأول، وفي الثاني مرّر الكرة إلى رافينيا. إنه يمنحنا المزيد من الخيارات. لقد ساعدنا كثيرًا وهو يقدّم أداءً جيدًا. سنرى كيف يتطور، لكننا بحاجة إليه لأنه استثنائي».

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  • FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    عقلية البطل

    كما تطرّق مدرب برشلونة إلى الروح التنافسية لدى اللاعب، مشيرًا إلى أن أي مظهر من مظاهر الغضب عند استبداله ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره صفة إيجابية لا دليلًا على قلة الانضباط. ويرى فليك أن الرغبة في البقاء داخل الملعب مهما كان الثمن جزء مما يجعل صاحب الـ19 عامًا موهبة استثنائية إلى هذا الحد.

    واختتم فليك دفاعه عن شخصية النجم قائلًا: «من الطبيعي أن يرغب في اللعب. عندما تكون بطلًا حقيقيًا، فإنك تسعى دائمًا للفوز باللقب التالي. هذه هي عقليته. كل لاعب في الفريق متعطش للفوز باللقب الثالث على التوالي في الدوري. نحن جاهزون وسنقاتل من أجله.»

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