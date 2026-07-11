بعد حسم صفقة أديمي في برشلونة .. فيران توريس يقترب من باريس سان جيرمان

ذكرت "موندو" أن باريس سان جيرمان في مفاوضات مع مهاجم برشلونة ومنتخب إسبانيا فيران توريس، التقرير الذي أكده أيضًا جيانلوكا دي مارزيو من "سكاي".

وأوضحت الصحيفة المقربة من النادي الكتالوني أن اللاعب لا يمانع الانتقال لبطل أوروبا وفرنسا رغم سابق تصريحاته عن رؤيته لنفسه في قميص برشلونة الموسم المقبل.

وكشفت "سبورت" المقربة هي الأخرى من البلوجرانا عن القيمة التي يطلبها برشلونة من أجل بيع مهاجم منتخب إسبانيا، إذ حدد مبلغًا في حدود 50 مليون يورو للاستغناء عن اللاعب السابق في مانشستر سيتي.

وتأتي تحركات بي إس جي لضم توريس عقب بيع جونسالو راموش في وقت سابق هذا الشهر إلى ميلان، في صفقة بلغت قيمته حدود ال74 مليون يورو بحسب التقارير.

ويأتي رحيل توريس المتوقع عن النادي الكتالوني في ظل ضمه لأنتوني جوردون وحسمه لصفقة كريم أديمي من بوروسيا دورتموند، بالإضافة لسعيه لضم خوليان ألفاريز أيضًا هذا الصيف.