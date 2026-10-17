بعد ثنائيته في إبسويتش.. إصابة هالاند تثير الذعر في مانشستر سيتي!

بات مانشستر سيتي في حالة من القلق بشأن هالاند بعد أن تعرّض المهاجم لإصابة في القدم في وقت متأخر من المباراة، وفقًا لما ذكرته صحيفة الإندبندنت. وكان الدولي النرويجي قد لعب دورًا حاسمًا في تحقيق الفوز 3-2 على إيبسويتش في الدوري الإنجليزي، بعد أن سجّل هدفين مهمّين، ليرفع رصيده هذا الموسم إلى 12 هدفًا في جميع المسابقات.

لكن قبل لحظات قليلة من صافرة النهاية، بدا أن هالاند تلقّى ضربة قوية بعد أن اصطدمت قدمه بالجزء السفلي من حذاء جاك كلارك. وقد ظهر بعد ذلك وهو يلوّح بذراعيه تعبيرًا عن الألم قبل أن يتوجّه إلى الأنفاق وهو يعرج بشكل واضح.