بعد تعطل مفاوضاته مع روما .. يوفنتوس يفاوض ديبالا!

من المعروف أن العلاقة بين ديبالا وبيئة «اليونيتوس» لا تزال قوية جدًّا، فقد خاض الأرجنتيني أكثر من 200 مباراة مع يوفنتوس وسجل 82 هدفًا، مرتديًا القميص رقم 10 الذي كان يخص ديل بييرو.

وقد افتقد يوفنتوس هذا العام الجودة في آخر 20 مترًا وفي التمريرة الأخيرة. وبصرف النظر عن يلدز، لم يكن هناك لاعب قادر على صنع الفارق أو تغيير مسار المباريات بلمسة واحدة.

ديبالا يمتلك هذه القدرات بلا شك، بصرف النظر عن المشاكل البدنية الكثيرة التي عانى منها على مر السنين. بالنسبة ليوفنتوس، قد يمثل عودته فرصة لم تُؤخذ في الاعتبار حتى الآن.

ويبقى أن نرى ما ستكون عليه النية الحقيقية لكارنيفالي، الذي يعمل منذ وصوله على إعداد ثورة صغيرة. وفي هذا السياق، قد يبدو عودة ديبالا متعارضة بعض الشيء مع رغبة المدير التنفيذي الجديد لليوفنتوس في التجديد.