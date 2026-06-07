بعد تجربة السعودية مع مانشيني .. يايا توريه يتولى مهمته التدريبية الأولى من بوابة دوري أبطال أوروبا

أفادت التقارير أن يايا توريه قد اتفق مع نادي سلوفان براتيسلافا على شروط التعاقد ليصبح مدربه الرئيسي الجديد، مما يضع حداً لانتظاره الطويل لتولي منصب تدريبي رفيع المستوى.

وعمل المدرب البالغ من العمر 43 عامًا على بناء سيرته الذاتية التدريبية بثبات منذ تقاعده في عام 2019، لكن هذا التعيين يمثل تخرجه الرسمي إلى منصب المدير الفني.

ووفقًا لتقارير من قناة سكاي سبورتس، فإن الإيفواري مستعد لتولي زمام الأمور في نادٍ يهيمن على الساحة المحلية بعد فوزه بلقب الدوري للمرة الثامنة على التوالي في موسم 2025-2026.

تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من المناصب التدريبية البارزة في أوروبا والشرق الأوسط. كان توريه مؤخرًا جزءًا من الجهاز الفني للمنتخب السعودي. تضمنت رحلته حتى هذه المرحلة أيضًا فترات عمل في أكاديمية توتنهام ومساعدًا في ستاندارد لييج، مما يثبت استعداده للقيام بدور قيادي.







