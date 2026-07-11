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Julian Quinones Mexico South AfricaGetty Images
محمود خالد

بعد تألقه في كأس العالم .. القادسية يرد على مطاردة تشيلسي لخوليان كينيونيس ويقول كلمته الأخيرة!

المكسيك
القادسية
خوليان كينيونيس
كأس العالم
دوري روشن السعودي
تشيلسي

أنظار أوروبا تتجه نحو هداف المكسيك..

نجح الدولي المكسيكي خوليان كينيونيس، في جذب أنظار الجميع، بعد تألقه اللافت خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026، الأمر الذي جعل نادي القادسية أمام تحدٍّ كبير من أجل الاحتفاظ بنجمه وسط إغراءات الأندية الأوروبية.

كينيونيس، الذي يرتبط بعقد مع القادسية حتى يونيو 2029، حفر اسمه، بأنه كان صاحب الهدف الأول في مونديال أمريكا الشمالية، حينما هز شباك جنوب إفريقيا، في المباراة الافتتاحية.

وبخلاف ذلك، فإن كينيونيس لم يغب عن التسجيل للمكسيك، سوى في مباراة كوريا الجنوبية، في كأس العالم 2026، إلا أنه تمكن من هز شباك جنوب إفريقيا، وتشيكيا، والإكوادور (هدف وتمريرة حاسمة) وإنجلترا، كما قاد "تري كولور" للتأهل إلى دور الـ16، قبل أن تنتهي رحلته أمام رفاق هاري كين، بخسارة دراماتيكية بنتيجة (2-3).

  • Chelsea v Leeds United - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

    تشيلسي يرغب في ضم كينيونيس

    وكانت صحيفة "الشرق الأوسط"، قد كشفت عن رغبة نادي تشيلسي في التعاقد مع خوليان كينيونيس، والذي فرض نفسه كأحد أبرز اكتشافات مونديال أمريكا الشمالية، حيث تقدم البلوز بعرض للتعاقد مع مهاجم "الأزتيكا"، في فترة الميركاتو الصيفي.

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  • Mohamed Abu Alshamat Julian Quinones QadsiahGetty

    القادسية يحسم قراره بشأن مصير هدّافه

    في المقابل، أكد مصدر مطلع لذات الصحيفة، من نادي القادسية، بعدم وجود أي نية لدى إدارة القادسية في التفريط بخدمات صاحب الـ29 عامًا، والذي يعد ركيزة أساسية للموسم الرياضي الجديد.

    القادسية أعطى كلمته، في ظل الاهتمام الأوروبي الذي لم يتوقف عند تشيلسي فقط، بل بعدة أندية في الدوري الإنجليزي.

    تألق كينيونيس لم يكن "وليد اللحظة" في مونديال أمريكا الشمالية، بل إن المهاجم المكسيكي، قدم موسمًا استثنائيًا مع نادي القادسية، في "2025-2026"، حيث انتزع جائزة الحذاء الذهبي، كهدّاف دوري روشن السعودي، رغم المنافسة الشرسة مع إيفان توني "الأهلي" وكريستيانو رونالدو "النصر"، بعد تمكنه من إحراز 33 هدفًا في المسابقة.

  • رد كينيونيس على عدم اللعب في أوروبا

    في تقرير نشرته النسخة المكسيكية من شبكة "ESPN"، فإن خوليان كينيونيس، صنع مفارقة طريفة في نهائيات كأس العالم 2026، حيث أن المهاجم المولود في كولومبيا، والذي اختار تمثيل "تري كولور" على بلد المنشأ، سجل 4 أهداف وتمريرة حاسمة، أي ساهم في خمسة أهداف، وهو عدد الأهداف الإجمالية التي سجلها منتخب كولومبيا "بالكامل" قبل إقصائه من المونديال.

    كينيونيس حصل على الجنسية المكسيكية في عام 2023، بعد ثماني سنوات قضاها في البلاد، وتم استدعاؤه لتمثيل المنتخب لأول مرة في نوفمبر من نفس العام، فيما عادل الرقم المسجل باسم لويس هيرنانديز وخافيير "تشيتشاريتو" هيرنانديز، برصيد 4 أهداف، ليحل في المركز الخامس بين أفضل هدافي المكسيك في تاريخ كأس العالم.

    وعلّق كينيونيس على الانتقادات بشأن نقص لاعبي المكسيك في الأندية الأوروبية، مؤكدًا أن كتيبة خافيير أجيري حققت تكافؤ الفرص من خلال العمل الجاد، مضيفًا أن عدم اللعب في أوروبا، لا يعني ألا يعمل اللاعبون بكامل طاقتهم من أجل المنتخب الوطني، مشيفًا أن العمل والوحدة والترابط الأسري هي أسباب نجاحهم.

    وحول رسائل التشكيك وراء حصوله على الجنسية المكسيكية على حساب كولومبيا، قال كينيونيس: "أنا لا أُسكت الناس، إذا لم أقل شيئًا عندما كانوا ينتقدونني، فلن أقول شيئًا الآن".

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  • FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENGAFP

    مشوار المكسيك في كأس العالم

    على ملعب أزتيكا الأسطوري، استهل منتخب المكسيك رحلته في مونديال 2026، حيث خاض المباراة الافتتاحية ضد جنوب إفريقيا، وتغلب عليه بنتيجة (2-0).

    وتمكن المنتخب المكسيكي من تحقيق العلامة الكاملة في المجموعة الأولى، بالفوز على كوريا الجنوبية (1-0) وتشيكيا (3-0)، ليتأهل بالنقاط التسع إلى دور الـ32، حيث ضرب موعدًا مع الإكوادور.

    مواجهتي المكسيك في دور الـ32 وثمن النهائي، شهدتا حالة تأجيل بسبب سوء أحوال الطقس، إلا أن كتيبة أجيري، تمكنت من الفوز على الإكوادور بنتيجة (2-0)، فيما ودعت البطولة أمام إنجلترا، بنتيجة (2-3)، رغم التحديات التي كانت تواجه هاري كين ورفاقه، باللعب على ارتفاع 2000 متر فوق سطح البحر.