بعد تأكيد إدانة رابطة الدوري الإنجليزي.. ما هي العقوبات المتوقعة على مانشستر سيتي؟!

تطبيق خصم مباشر من رصيد النقاط في جدول الترتيب، سواء بتنفيذه فورًا خلال الموسم الحالي، أو ترحيله ليطبق بأثر مستقبلي عبر خصم نقاط مع انطلاق مواسم قادمة متتالية، أو تطبيقه بأثر رجعي على مواسم سابقة محل النزاع، وذلك استنادًا إلى اللائحة الرسمية لرابطة الدوري الإنجليزي.



