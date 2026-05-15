بعد تأكيد الموعد المثير للجدل .. ساري يعلن عدم حضوره ديربي روما!

تم الإعلان رسمياً عن جدول مباريات الأسابيع الأخيرة من موسم الدوري الإيطالي، ولم يلقَ هذا الأمر قبولاً حسناً في ملعب «أوليمبيكو».

توصلت رابطة الدوري الإيطالي ومجلس المحافظة إلى اتفاق على إقامة ديربي روما يوم الأحد الساعة 12:30 بالتوقيت المحلي (الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت مكة والقاهرة).

وأثار هذا القرار رد فعل غاضباً من ساري، الذي يرى أن هذا الترتيب دليل على عدم كفاءة الجهة الإدارية للرابطة.

وفي حديثه إلى قناة "ميدياسيت" عقب المباريات الأخيرة، وجه المدرب السابق لتشيلسي إنذارًا نهائيًا مفاجئًا بشأن حضوره المباراة. وقال ساري: "الشعور السائد هو أنني سأحضر يوم الاثنين، لكنني لن أحضر يوم الأحد الساعة 12:30؛ في ذلك الوقت، يمكنهم اللعب بأنفسهم".

وتابع تقييمه اللاذع قائلاً: "الفوضى ناتجة عن سلسلة من الأخطاء التي ارتكبتها الرابطة. كان المحافظ واضحاً، فلنأمل أن يكون هذا هو الموعد. لو كنت الرئيس، لما قدمت الفريق أصلاً. سنحصل على عقوبة خصم نقطة واحدة؛ بالنسبة لنا، هذا لا يغير شيئاً في هذه المرحلة".