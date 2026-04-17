بعد تأكيد الموسم الصفري في ريال مدريد .. مبابي يوجه رسالة إلى مشجعي الملكي
حلم دوري أبطال أوروبا ينتهي في ميونيخ
تبددت آمال مبابي في رفع كأس دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد بشكل مفاجئ بعد هزيمة دراماتيكية أمام بايرن ميونيخ. وقد خرج العملاق الإسباني من البطولة عقب مباراة إياب فوضوية في ألمانيا، حيث خسر بنتيجة 6-4 في مجموع المباراتين رغم المجهود الحماسي الذي بذله في تلك الليلة.
شكلت هذه النتيجة ضربة قاسية للنادي الأكثر نجاحاً في تاريخ المسابقة. قاتل ريال مدريد بشدة في ميونيخ وتمكن حتى من تسجيل ثلاثة أهداف، لكن جهوده باءت بالفشل في النهاية، حيث صمد بايرن وتأهل إلى الدور التالي.
مبابي يحث الفريق على التفكير في الدروس المستفادة بعد الهزيمة المؤلمة
بعد صافرة النهاية، خاطب مبابي، الذي سجل أهدافًا في مباراتي الذهاب والإياب، المشجعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معربًا عن خيبة أمله من النتيجة وعن تقديره لتصميم الفريق طوال المباراة. ورغم تسجيله الهدف الثالث لريال مدريد في مباراة ميونيخ، رفض مبابي التركيز على المساهمات الفردية. وبدلاً من ذلك، دعا المهاجم إلى تحمل المسؤولية الجماعية داخل الفريق أثناء تقييمهم لخروجهم من البطولة الأوروبية.
وكتب مبابي على إنستجرام: "حاولنا حتى النهاية، لكن ذلك لم يكن كافياً. من المحبط أن نُقصى من مسابقة بهذه الأهمية، لكن علينا أن نتطلع إلى الأمام. نحتاج إلى إلقاء نظرة فاحصة على أنفسنا لتجنب هذا النوع من خيبة الأمل مرة أخرى. لن نستسلم أبداً!!! في مدريد، لم يكن الفشل خياراً قط ولن يكون أبداً. لكنني أعدكم بأمر واحد: سنبدأ بالفوز مجدداً وقريباً جداً".
أربيلوا يبدي حزنه
لم يقتصر الأمر على مبابي فحسب، بل أقر المدرب ألفارو أربيلوا أيضًا بأن الهزيمة كانت مخيبة للآمال للغاية بالنسبة للفريق بأكمله. ومع ذلك، شدد المدرب الإسباني على أنه ولاعبيه سيسعون جاهدين للعودة بقوة وإنهاء الموسم بأداء قوي.
وقال على الموقع الرسمي للنادي: "أشعر بفخر كبير بهم، وبالجماهير، وبكل من سافروا، وبمن بقوا في ديارهم، وبالنادي". "إذا كان هناك شيء واحد مؤلم في هذه الهزيمة، فهو أننا لن نفوز بكأس السادس عشر هذا العام، وقبل كل شيء، الطريقة التي حدثت بها".
وأضاف: "يجب أن يفخر المشجعون كثيرًا بلاعبيهم، وبكيفية بذلهم قصارى جهدهم، وبالشخصية التي أظهروها. من الآن فصاعدًا، لا تزال أمامنا بعض المباريات، وكما هو الحال دائمًا، سندافع عن هذا الشعار بأقصى ما في وسعنا، تمامًا كما فعل هؤلاء اللاعبون اليوم".
مدريد يسعى للرد بعد النكسة الأوروبية
يجب على ريال مدريد الآن أن يستجمع قواه بسرعة، حيث يعيد تركيزه على المنافسة المحلية والمراحل الأخيرة من الموسم. ورغم أن حلم دوري أبطال أوروبا قد انتهى، فإن النادي سيسعى إلى استعادة الثقة والزخم في الأسابيع المقبلة. ومع تزايد الضغوط وارتفاع التوقعات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، من المتوقع أن يظل مبابي ركيزة أساسية في هجوم الفريق، في الوقت الذي يسعى فيه ريال مدريد إلى تقليص فارق النقاط البالغ تسع نقاط عن برشلونة المتصدر للدوري الإسباني.