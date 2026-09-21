ذكرت التقارير أن لجنة الحكام الفنية (CTA) في الليجا أقرّت بوقوع خطأ فادح خلال فوز أتلتيكو مدريد المثير على ريال مدريد بنتيجة 2-1 في الديربي، بعدما فشل حكم المباراة ميجيل أنخيل أورتيث أرياس وفريق حكم الفيديو المساعد (VAR) في معاقبة لي كانج-إن على تدخّل عنيف تسبب في إصابة فيديريكو فالفيردي برضّة شديدة في الكاحل.
بعد بيان ريال مدريد وهجوم مورينيو .. لجنة التحكيم تعترف بخطأ حكم الديربي
- ZUMA Press Wire
خطأ تحكيمي فادح
اعترفت لجنة الحكام الفنية بأنّه كان من المفترض طرد لي بسبب تدخّله المروّع على فالفيردي، وفقًا لما ذكرته AS. فقد أخفق حكم المباراة أورتيث آرياس في معاقبة التدخّل، كما قرّرت تقنية الفيديو المساعد عدم التدخّل.
وتعرّض فالفيردي لإصابة بالغة في كاحله الأيسر بعد أن طاله حذاء اللاعب الكوري الجنوبي. ورغم أنّ الحكم كان يرى الحادثة بوضوح، سُمح باستمرار اللعب.
وأكّد الطاقم الطبي لريال مدريد لاحقًا حجم الضرر، ما ترك النادي في حالة من الإحباط الشديد إزاء غياب أي إجراء داخل الملعب.
كما راجعت لجنة الحكام الفنية جدليتين كبيرتين أخريين من مواجهة الميتروبوليتانو. وأيّدت القرار المتأخّر لتقنية الفيديو المساعد بطرد مدافع ريال مدريد دين هاوسن بسبب خطأ متعمّد على جوليانو سيميوني.
غير أنّ اللجنة قبلت اختيار آرياس المثير للجدل بعدم إشهار البطاقة الحمراء في وجه كريستيان روميرو إثر تدخّل خطير على جود بيلينجهام، واصفةً الحادثة بأنّها ملتبسة.
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مورينيو ينتقد التحكيم "الضعيف"
خرج مدرب ريال مدريد جوزيه مورينيو غاضبًا بعد أن شاهد روميرو يفلت من الطرد إثر احتكاكه بركبة بيلينجهام. ووجّه المدرب البرتغالي إحباطه مباشرة نحو كلٍّ من أرياس وحكم تقنية الفيديو المساعد دانيال خيسوس تروخيو سواريز عقب الهزيمة.
وقال مورينيو منتقدًا خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لم تكن لدى الحكم الخبرة الكافية لإدارة ديربي. عمره 41 عامًا. إنه حكم ضعيف لم يدر سوى مباريات صغيرة. تهانيّ للجنة الحكام على هذا التعيين. لكن السيد تروخيو له تاريخ مع ريال مدريد. في الكأس، وفي جيرونا، وأوساسونا. إنه حكم تقنية فيديو مساعد له تاريخ حافل".
دراما الديربي تسلّط الضوء على عيوب تقنية الفيديو
لقد طغت هذه التناقضات التحكيمية الفادحة على ديربي مدريد بالكامل. فقد أشهر أرياس في البداية البطاقة الصفراء في وجه بيلينجهام إثر التصادم مع روميرو قبل أن يلغي حكم الفيديو المساعد القرار، ما كشف عن سوء قراءة الحكم لمجريات المباراة. ومع ذلك، يبقى الإخفاق التام في مراجعة التدخل الخطير على فالفيردي أكثر الأخطاء ضررًا في نهاية الأسبوع.
واعتراف لجنة التحكيم لا يقدّم عزاءً يُذكر للنادي الملكي الذي خرج ببيان قوي عقب اللقاء شجب فيه الأداء التحكيمي في مباراة الديربي.
فقد فرض فالفيردي نفسه شخصية لا غنى عنها لمورينيو هذا الموسم، إذ شارك في كل مباراة وسجّل في دوري أبطال أوروبا. وتترك إصابته فراغًا هائلًا في وسط الملعب لفريق يتأخر بالفعل في سباق لقب الدوري المحلي.
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سباق اللقب يتلقى ضربة
خسارة يوم الأحد تُبقي ريال مدريد في المركز الرابع بترتيب الدوري الإسباني، بفارق ست نقاط حاليًا عن المتصدر برشلونة. وينصبّ اهتمام الفريق الآني على استعادة توازنه محليًا، حيث يستضيف رجال مورينيو فياريال في العاشر من أكتوبر بعد التوقف الدولي. وعقب تلك المواجهة، ينتظرهم اختبار حاسم في دوري أبطال أوروبا بالتنقل إلى إيطاليا لملاقاة روما.
وفي غضون ذلك، تعرّضت آمال فالفيردي على الصعيد الدولي لضربة قوية. فقد بات لاعب الوسط موضع شك كبير بشأن مشاركته في وديّتي أوروجواي المقبلتين أمام اليابان، ومن قبيل المفارقة أمام كوريا الجنوبية التي يمثلها كانج-إن، ما يمثّل صداعًا غير مرغوب فيه لمدرب المنتخب دييجو فورلان.
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