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بعد إطلاق النار والسرقة .. إعصار يضرب منتخب إنجلترا!
تنبيهات الطوارئ تعطل معسكر إنجلترا
واجه توماس توخيل وفريقه الإنجليزي بداية مقلقة لحياتهم في وسط غرب الولايات المتحدة مساء السبت. فبعد ساعات قليلة من وصولهم إلى مدينة كانساس سيتي عقب فترة تدريبية في فلوريدا، اضطر الفريق إلى البقاء في فندقهم بعد أن أصدرت السلطات المحلية تنبيهات طوارئ عالية المستوى في جميع أنحاء المنطقة.
كان الفريق قد أكمل في وقت سابق حصة تدريبية مجتمعية في سووب سوكر فيليدج وسط حرارة شديدة، لكن الأحوال الجوية تغيرت بسرعة مع اقتراب عاصفة كبيرة.
وفقًا لما أوردته صحيفة The Athletic، تلقى اللاعبون رسائل تحذير آلية على هواتفهم بعد الساعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي يوم السبت من الخدمة الوطنية للأرصاد الجوية الأمريكية (NWS)، تفيد بوجود "تحذير من عاصفة رعدية شديدة" وضرورة "الاحتماء في مبنى متين، بعيدًا عن النوافذ"، مع توقعات برياح تصل سرعتها إلى 80 ميلًا في الساعة.
- AFP
تقرير الطقس قاطع بث مباراة كرة القدم
تصاعدت حدة الوضع في حوالي الساعة 8:30 مساءً، عندما رفعت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية مستوى الخطر. وأُصدرت "تنبيهات باحتمال حدوث إعصار" في مقاطعة جونسون بولاية كانساس، حيث يقع فندق منتخب إنجلترا. وفي الوقت نفسه، صدر "تحذير من إعصار" في مقاطعة جاكسون بولاية ميسوري، حيث يقع ملعب تدريب المنتخب، وحيث تدرب الفريق للمرة الأولى بعد ظهر يوم السبت.
وبينما بقي وفد إنجلترا محصوراً في أمان فندقه، شعر سكان المنطقة بأسرها بتأثير العاصفة. ثم ذكرت التقارير أن إعصاراً قد ضرب ميسوري، وإن كان ذلك خارج المنطقة المجاورة مباشرة لمدينة كانساس سيتي. وكان العديد من أعضاء الفريق والطاقم الفني يتابعون سير البطولة أثناء مشاهدة بث مباراة اسكتلندا ضد هايتي، لكن التغطية على قناة فوكس (Fox) توقفت مراراً وتكراراً، لتحل محلها في النهاية نشرات طقس طارئة مباشرة.
جدول مباريات "الأسود الثلاثة" لم يتغير
ضربت رياح عاتية وأمطار غزيرة مدينة كانساس سيتي ليلة السبت، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من السكان. ورغم كل ذلك، من المتوقع أن يظل جدول مباريات الفريق على حاله، حيث يخطط الفريق للعودة إلى «سووب سوكر فيليدج» صباح الأحد لإجراء استعداداته النهائية على أرض كانساس سيتي. ومن هناك، سيتحول التركيز بالكامل إلى وصولهم إلى دالاس، حيث من المقرر أن يواجهوا كرواتيا في 17 يونيو في المباراة الافتتاحية المرتقبة للمجموعة L.
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تحذير من عاصفة في مباراتين
يُبرز هذا الحادث القلق المتزايد الذي يساور منظمي البطولات بشأن الأحوال الجوية في فصل الصيف بأمريكا الشمالية. فقد أصبحت الظروف الجوية القاسية مشكلة متكررة في الأحداث الكروية الكبرى بالمنطقة؛ حيث شهدت بطولة كأس العالم للأندية الصيف الماضي تأجيل أو إعادة جدولة العديد من المباريات بسبب البرق والعواصف الشديدة. وتواجه بطولة كأس العالم الحالية عقبات لوجستية مماثلة، حيث صدرت بالفعل تحذيرات من عواصف بشأن مباراتين من مباريات يوم الأحد: السويد ضد تونس في مونتيري بالمكسيك، وكوت ديفوار ضد الإكوادور في فيلادلفيا.
المصائب تتوالى على معسكر إنجلترا
وتعرض معسكر إنجلترا لعدة مواقف غير سارة حتى الآن منذ وصوله إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والبداية كانت بإطلاق نار في منطقة قريبة من مقر إقامة الفريق، وتعرض عدة أشخاص للإصابة بسبب الحادثة كما نقلت وسائل الإعلام المحلية.
ثم تعرضت استعدادات الفريق لضربة بتعرض حافلة تحمل معدات الفريق من أحذية وكرات وطاولات تدليك للسرقة، قبل أن تنجح الشرطة في القبض على شخصين وراء الواقعة في وقت متأخر مساء السبت.
وكان طاهي المنتخب تم توقيفه ومُنع من السفر صحبة أدوات الطهي الخاصة به بحسب وسائل الإعلام الإنجليزية، وذلك بسبب وجود عدة سكاكين لا تطابق المعايير الموضوعة لوجودها على متن وسائل التنقل العامة.