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بعد أن أخرجتهم البرتغال وغادرت كأس العالم.. كرواتيا تتقدم بشكوى إلى الفيفا لإساءة استخدام التكنولوجيا!
احتجاج على تدخل نظام الفيديو المساعد للحكم
انتهت رحلة كرواتيا في كأس العالم بأكثر الطرق مرارةً التي يمكن تخيلها، حيث حُسمت الهزيمة 2-1 أمام البرتغال بقرار ترك الأمة في حالة صدمة. وعقب صافرة النهاية، سارع الاتحاد الكرواتي لكرة القدم إلى تقديم شكوى رسمية إلى الفيفا بسبب بحسب ما قالوه "إساءة استخدام التكنولوجيا"
يدور الجدل حول هدف تم إلغاؤه في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، عندما بدا أن يوسكو جفارديول قد أنقذ مشوار كرواتيا في البطولة.
تم احتساب الهدف في البداية على أرض الملعب، لكن مراجعة مطولة عبر نظام الفيديو المساعد دفعت الحكم إسبن إسكاس إلى التراجع عن القرار، مستنداً إلى حالة تسلل لم تتضح إلا من خلال البيانات المخزنة داخل الكرة نفسها.
وتعتقد الهيئة الإدارية أن روح اللعبة قد انتهكت بسبب مسألة فنية، مما دفعها إلى اتخاذ خطوة نادرة تتمثل في تقديم شكوى رسمية.
- AFP
«الرسم البياني» الذي حطم قلوب الناس
في حين بدا أن الإعادة التلفزيونية تُظهر هدفاً صحيحاً، إلا أن التكنولوجيا التي تستخدمها الفيفا داخل كرة «أديداس تريوندا» رصدت لمسة دقيقة للغاية من شعر إيجور ماتانوفيتش، مما غيّر حساب التسلل بالكامل.
ودافعت الفيفا عن هذه العملية، حيث أصدرت بيانًا لتوضيح أن «أجهزة الاستشعار الموجودة داخل كرة تريوندا قادرة على تحديد أي تلامس طفيف، والذي يُعرض للمشاهدين في البث على شكل «رسم بياني على شكل نبضات قلب»، مما يتيح للحكام مستوى غير مسبوق من البيانات لاتخاذ قرارات سريعة ودقيقة».
ومع ذلك، تجادل كرواتيا بأن هذا المستوى من التدقيق يبتعد عن روح نظام مراجعة الفيديو «الواضحة والجلية»، ويعتمد على بيانات لا يمكن للجماهير واللاعبين رؤيتها في الوقت الفعلي. كما انتقد الاتحاد الكرواتي لكرة القدم القرار السابق الذي سمح للبرتغال بتعديل النتيجة بركلة جزاء سجلها كريستيانو رونالدو في الدقيقة 68.
الاتحاد الكرواتي يطالب بالشفافية
تركز الشكوى الرسمية التي قدمها الاتحاد الكرواتي لكرة القدم على البروتوكول الذي اتبعه الحكم المساعد بالفيديو، وما إذا كان قد تجاوز الصلاحيات المخصصة له.
ويحاجج الاتحاد الكرواتي بأن معيار «الخطأ الواضح والجلي» لم يتحقق، وأن المقاطعة التي تسببت فيها عملية المراجعة قطعت انسيابية المباراة التي كان من المفترض أن تكون نزيهة.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الكرواتي لكرة القدم توميسلاف باكاك لقناةRTL Danas: «أرسل الاتحاد الكرواتي لكرة القدم رسالة إلى رئيس الفيفا جياني إنفانتينو أعربنا فيها عن خيبة أملنا الشديدة واعتراضنا على مباراة البرتغال، ليس بسبب قرارات التحكيم في حد ذاتها، لأنها يمكن مناقشتها بعد كل مباراة، بل بسبب العملية نفسها التي أدت إلى تلك القرارات.
«بادئ ذي بدء، نعتقد أن بروتوكول تقنية الفيديو المساعد طُبق بشكل خاطئ تمامًا على ركلة الجزاء لصالح البرتغال، ولم يكن ينبغي استدعاء الحكم لمراجعة اللقطات. والأهم من ذلك، فيما يتعلق بهدف التعادل الذي سجله جفارديول، تم احتساب تسلل على باشاليتش بما يتعارض مع قواعد وروح كرة القدم بسبب لمسة كرة غير موجودة من ماتانوفيتش، لأن جهاز الاستشعار أظهر ذلك.
"نعتقد أن هذا يمثل إساءة استخدام للتكنولوجيا، التي نرحب بها في كرة القدم، لكننا نرى أن هذا التطبيق لا يعود بالنفع على الفيفا والفرق ومشجعي كرة القدم، ونعلم أن رسالتنا لن تخفف من ألم وخيبة أمل المشجعين واللاعبين، لكننا نعتقد أنه من المهم تحذير الفيفا وطلب تفسير مفصل لجميع القرارات."
- Getty Images
مودريتش ينتقد المعايير المزدوجة
لم يتردد القائد لوكا مودريتش في تقييمه للوضع، معبراً عن إحباطه من الطريقة التي تُطبق بها التكنولوجيا على أكبر مسرح عالمي. وأشار اللاعب المخضرم في ريال مدريد إلى أن تطبيق القواعد بدا غير متسق، لا سيما عند مقارنة معاملة الدول الأصغر بالدول العملاقة في عالم كرة القدم.
وأشار لاعب الوسط الأسطوري إلى ما يراه نقصًا في العدالة في عملية اتخاذ القرارات خلال المباراة. وفي حديثه مع الصحفيين في المنطقة المختلطة، انتقد مودريتش ما أسماه «المعايير المزدوجة»، مشددًا على أن التكنولوجيا غالبًا ما تبدو وكأنها تعمل ضد فريقه في اللحظات الحاسمة.
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