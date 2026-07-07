بعد أن أخرجتهم البرتغال وغادرت كأس العالم.. كرواتيا تتقدم بشكوى إلى الفيفا لإساءة استخدام التكنولوجيا!

انتهت رحلة كرواتيا في كأس العالم بأكثر الطرق مرارةً التي يمكن تخيلها، حيث حُسمت الهزيمة 2-1 أمام البرتغال بقرار ترك الأمة في حالة صدمة. وعقب صافرة النهاية، سارع الاتحاد الكرواتي لكرة القدم إلى تقديم شكوى رسمية إلى الفيفا بسبب بحسب ما قالوه "إساءة استخدام التكنولوجيا"

يدور الجدل حول هدف تم إلغاؤه في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، عندما بدا أن يوسكو جفارديول قد أنقذ مشوار كرواتيا في البطولة.

تم احتساب الهدف في البداية على أرض الملعب، لكن مراجعة مطولة عبر نظام الفيديو المساعد دفعت الحكم إسبن إسكاس إلى التراجع عن القرار، مستنداً إلى حالة تسلل لم تتضح إلا من خلال البيانات المخزنة داخل الكرة نفسها.

وتعتقد الهيئة الإدارية أن روح اللعبة قد انتهكت بسبب مسألة فنية، مما دفعها إلى اتخاذ خطوة نادرة تتمثل في تقديم شكوى رسمية.



