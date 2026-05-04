بعد أنباء العودة إلى ريال مدريد .. إندريك يلمح للبقاء في ليون!
ليون يعزز آماله في دوري أبطال أوروبا بفوزه على رين
لعب إندريك مرة أخرى دورًا حاسمًا في فوز ليون على رين بنتيجة 4-2 في الدوري الفرنسي ليلة الجمعة.
وسجل المهاجم البرازيلي هدفه الخامس في الدوري هذا الموسم، مما ساعد فريق باولو فونسيكا على مواصلة سعيه المتأخر للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
ورفع هذا الفوز ليون إلى المركز الثالث في الترتيب مع تبقي مباراتين فقط على نهاية الموسم.
ويحتل الفريق حالياً المركز الثاني بفارق نقطتين عن ليل في السباق على المقعد الأخير المؤهل لدوري أبطال أوروبا. وقد أدى الأداء القوي الذي يقدمه ليون إلى تغيير مسار موسمه بشكل جذري، مما وضعه في وضع يؤهله لضمان العودة إلى أكبر مسابقة للأندية في أوروبا.
إندريك سعيد في فرنسا ويركز على الفريق
وفي حديثه بعد المباراة، تطرق إندريك إلى التكهنات حول مستقبله واعترف بأنه يستمتع بوقته في فرنسا، مما يفتح الباب أمام إمكانية تمديد إقامته.
وقال إندريك لموقعLigue1+: "مستقبلي؟ أشعر أنني بحالة جيدة جدًا، وأشعر بسعادة كبيرة هنا. أنا سعيد بزملائي في الفريق، أما الباقي فأتركه لله. إذا كان عليّ العودة إلى ريال مدريد، فسأعود إلى ريال مدريد؛ وإذا كان عليّ تمديد عقدي هنا، فسيحدث ذلك، سنرى. أود البقاء هنا؛ الجميع يبذلون قصارى جهدهم لجعلي أشعر بالراحة".
انتعاش ليون يغذي طموحاته الأوروبية
عندما انضم إندريك إلى الفريق على سبيل الإعارة قادمًا من ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية، كان ليون بعيدًا كل البعد عن المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية. ومع ذلك، أدى التحول المذهل الذي حققه الفريق تحت قيادة فونسيكا إلى دفعه بقوة إلى سباق التأهل لدوري أبطال أوروبا.
وفي حديثه عن مباراة رين، قال إندريك: "شعرت بشعور رائع، وأنا سعيد جدًا للفريق، فقد كانت مباراة مهمة. ندافع جيدًا، ونحن متماسكون، ولدينا الجودة الهجومية اللازمة لإحداث فرق كبير. يجب أن تكون ملتزمًا دفاعيًا دائمًا، وأنا أواصل العمل، وعليّ أن أسجل الأهداف، وإذا لم أسجل، فعليّ أن أبذل الجهد من أجل الفريق. إذا لم أبذل ما يكفي من الجهد، فسأجلس على مقاعد البدلاء، لكنني سجلت اليوم، وواصلت التسجيل، وأنا سعيد جدًا".
لم يتبق سوى مباراتين حاسمتين
يواجه ليون الآن رحلة حاسمة خارج أرضه إلى تولوز قبل أن يستضيف لينس في الجولة الأخيرة من الموسم.
وستحدد هاتان المباراتان ما إذا كان بإمكانه حجز مكان ضمن المراكز الثلاثة الأولى. وإذا حافظ إندريك على مستواه التهديفي ونجح ليون في حجز مقعده في دوري أبطال أوروبا، فقد يسعى النادي الفرنسي إلى الإبقاء عليه بعد انتهاء الموسم الصيفي، على الرغم من أن اللاعب الدولي البرازيلي لا يزال مرتبطًا بعقد مع ريال مدريد حتى عام 2030.