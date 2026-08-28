بعد أنباء التمرد .. تشابي ألونسو يفسر استبعاد إنزو فيرنانديز من تشكيل تشيلسي

حقق تشيلسي فوزًا بنتيجة 2-0 على لوتون تاون المنتمي لدوري الدرجة الأولى (League One) في كأس كاراباو يوم الخميس، لكن غياب فيرنانديز اللافت خيّم على المباراة. فرغم مشاركته كبديل خلال افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الاثنين أمام فولهام، فقد استُبعد اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا تمامًا من قائمة المباراة على ملعب ستامفورد بريدج.

وجاء هذا الاستبعاد ليمثّل تراجعًا سريعًا من جانب ألونسو. فقبل ساعات فقط، كان المدرب الإسباني قد أعلن علنًا أن اللاعب الأرجنتيني سيشارك في مباراة الدور الثاني.

وعلى أرض الملعب، حسم تشيلسي الأمور بسهولة في أول مباراة رسمية له على أرضه بقيادة ألونسو. فقد افتتح داني ولبيك مشاركته الأولى بتسجيل هدف برأسية من مسافة قريبة في الدقيقة 50، قبل أن يجبر إستيفاو ويليان اللاعب حكيم أودوفين على تسجيل هدف في مرماه بالخطأ ليضمن التأهل على حساب فريق جاك ويلشير.



