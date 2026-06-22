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Julian AlvarezGetty Images
علي رفعت

بعد اهتمام برشلونة وريال مدريد.. خوليان ألفاريز: تحدثت مع أتلتيكو والأفضل للجميع خروجي!

انتقالات
خوليان ألفاريز
برشلونة
ريال مدريد
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد

تصريحات نارية تهز العاصمة الإسبانية

فجر المهاجم الأرجنتيني الدولي خوليان ألفاريز مفاجأة من العيار الثقيل في الأوساط الرياضية العالمية عقب إطلاقه تصريحات علنية ومباشرة تخص مستقبله مع ناديه الحالي أتلتيكو مدريد الإسباني. 

وجاءت هذه التصريحات لتضع حدًا للتكهنات وتعلن بشكل رسمي رغبته في إنهاء مسيرته مع الفريق المدريدي وبدء مرحلة جديدة في مسيرته الاحترافية.

وقال ألفاريز لـ "ESPN": "لقد تحدثت مع من يجب أن أتحدث معهم في أتلتيكو مدريد، أفضل أن أكون واضحًا مع الجماهير والإدارة".

وأضاف: "من الأفضل أن أغادر، هذا أفضل للجميع في الوقت الحالي، أريد تحقيق حلمي".


  • انتصار مونديالي ومشاركة بديلة أمام النمسا


    جاءت هذه التصريحات الساخنة بالتزامن مع الواجب الدولي الذي يقدمه ألفاريز رفقة منتخب الأرجنتين في بطولة كأس العالم. 

    وشهدت المباراة الأخيرة لمنتخب التانجو أمام منتخب النمسا تحقيق انتصار ثمين بهدفين دون رد أحرزهما النجم ليونيل ميسي.

    ولم يتواجد ألفاريز في التشكيلة الأساسية للمدرب ليونيل سكالوني خلال تلك المواجهة حيث جلس على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك كبديل في الشوط الثاني عند الدقيقة 63 بديلًا للاعب تياجو المادا ليدعم الخط الأمامي لمنتخب بلاده ويسهم في الحفاظ على التقدم وتأمين نقاط المباراة الثلاث.


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  • صدارة أرجنتينية مطلقة في المونديال


    وتعيش البعثة الأرجنتينية حالة من الاستقرار الفني الكبير بفضل النتائج المميزة التي تحققت حتى الآن في منافسات المجموعة العاشرة بكأس العالم. 

    وينفرد المنتخب الأرجنتيني بصدارة ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط كاملة محققًا العلامة الكاملة من مباراتين.

    واستهل حامل اللقب مشواره المونديالي بتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة قبل أن يلحق به الفوز الأخير على النمسا بهدفين نظيفين.

    ويستعد المنتخب الأرجنتيني لخوض مواجهته المقبلة والأخيرة في دور المجموعات أمام منتخب الأردن لضمان التأهل رسميًا في صدارة المجموعة وبدء التحضير للأدوار الإقصائية.


  • صراع القطبين وعرض الـ 150 مليون يورو


    أشعلت رغبة ألفاريز في الرحيل صراعًا شرسًا بين قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة للحصول على خدماته. 

    وكان ريال مدريد قد كشف عن تحرك سابق من بعرض مالي ضخم بلغت قيمته 150 مليون يورو لضم اللاعب إلا أن إدارة أتلتيكو مدريد سارعت برفض العرض متمسكة بقيمة الشرط الجزائي لفسخ التعاقد.

    وعلى الجانب الآخر يظهر نادي برشلونة كوجهة مفضلة ومغرية للغاية بالنسبة للمهاجم الأرجنتيني، وتؤكد التقارير المقربة من اللاعب أن ألفاريز يملك رغبة قوية في الانتقال إلى صفوف الفريق الكتالوني واللعب تحت قيادة المدرب الألماني هانزي فليك الذي يضعه كهدف رئيسي لتدعيم خط هجوم البلوجرانا في الميركاتو الصيفي الحالي.