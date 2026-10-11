بعد انتقاد لقطته مع فهد المفرج باحتفالات خليجي 27 .. محمد نور يغضب: أنا عندي أبناء ولن أقبل بهذا الكلام!

هذا التصريح أغضب محمد نور، وإن بدى على سبيل المزاح، لكنه أكد أنه يكون مقبولًا إن كان وراء الكواليس وليس على الهواء مباشرةً.

وطالب نور أسطورة الهلال سامي الجابر بإيصال رسالته للغامدي قائلًا عبر برنامج "نادينا": "أنا أحبه، وليس في نفسي أي شيء ضده، وأتحدث عنه بالخير في كل مجلس بكل محبة وصفاء نفس، لكن أنا عندي أبناء، ولا أحب أحد يتكلم عني. لقد وصفني بالفوضوي!".

وأضاف نور موجهًا حديثه للغامدي: "قلت إنني فوضوي إلا أنك تعرفني جيدًا، إذا لعبت معي، ربما لا تنام في انتظار انتهاء المباراة بخيرها وشرها. أما خارج الملعب، فنحن سعداء ونعيش اللحظة مع الناس، لذا سلمت على المفرج وبارك له بالفوز، الأمر ليس به أي شيء، يجب عليك أن تكون سعيدًا أيضًا".

محمد نور تابع: "لقد انصدمت من حديثه عني، أنا عندي أبناء، ولن أقبل بهذا الكلام، يكون مقبولًا فقط في المجلس كمزاح، لكن لن أسمح له بقول هذا".







