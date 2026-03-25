بعد انتقاد لاذع للحكم: الاتحاد الألماني لكرة القدم يفرض غرامة مالية باهظة على مدرب في الدوري الألماني

كان بليسين قد أعرب مؤخرًا عن غضبه من الحكم فلوريان بادستوبنر عقب الخسارة 1-2 أمام فرايبورغ في إطار صراع الهبوط من الدوري الألماني، ووفقًا للاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB)، فقد «شكك في نزاهته».

وقال بليسين في حديثهمع DAZN، من بين أمور أخرى، إن فريقه "لم يلعب ضد 11 لاعباً، بل ضد 12، وكان أحدهم الحكم": "كانت هناك الكثير من الأمور الصغيرة. عندما يمنحني الحكم بطاقة صفراء ويبتسم لي بسخرية، أعتبر ذلك عدم احترام. حتى لو كنت متأثراً عاطفياً. قبل الهدف الأول، كانت هناك ثلاث مواقف سمح فيها بمواصلة اللعب. الآن يمكن القول مرة أخرى، خاسر سيئ، لا بأس".