توماس توخيل يقدّم دعمه لرحيم سترلينج خلال ما بات أصعب فصل في مسيرته الاحترافية، إذ أعرب مدرب منتخب إنجلترا، الذي سبق له العمل مع الجناح في تشيلسي، عن حزنه لرؤية لاعب كان في يوم من الأيام قوة مهيمنة في الدوري الإنجليزي الممتاز يعاني داخل الملعب وخارجه.
بعد القبض عليه .. توخيل يبعث برسالة خاصة إلى رحيم ستيرلينج
ستيرلينج يُقر بالذنب في تهم القيادة
اعترف ستيرلينج مؤخرًا بأنه مذنب بتهمة القيادة الخطرة، وحيازة غاز أكسيد النيتروز، والامتناع عن تقديم عينة. وكان اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا قد اصطدم بسيارته اللامبورجيني ببوابة معدنية إثر حادث وقع على الطريقين M25 وM3 في شهر مايو. وعثرت الشرطة لاحقًا على ست عبوات من غاز أكسيد النيتروز داخل سيارته المتضررة، في حين أظهرت لقطات من كاميرا الجسم الجناح وهو يحاول نقلها إلى المقعد الخلفي.
وفي أعقاب الانتقادات العامة الواسعة، نشر مهاجم مانشستر سيتي وآرسنال السابق رسالة غامضة على إنستجرام، اكتفى فيها بالقول: "التقدم أهم من الكمال".
وأشار محامي ستيرلينج إلى أن اللاعب اتخذ طواعية خطوات لمعالجة صعوبات شخصية، رغم أنه ممنوع حاليًا من القيادة بينما ينتظر صدور الحكم.
- Action Plus
توخيل يعرب عن تعاطفه إزاء التراجع المتواصل
تطرق توخيل، الذي ضم ستيرلينج إلى تشيلسي في عام 2022، إلى السقوط الدراماتيكي للاعب الجناح. واعترف المدير الفني الحالي لمنتخب إنجلترا بأن لاعبه السابق وجد صعوبة بالغة في استعادة المستوى المدمّر الذي ميّز فترته مع مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا.
وقال توخيل: "أشعر بتعاطف كبير معه، وأرى أنه عانى منذ أن غادر مانشستر سيتي حيث كان في ذروة مسيرته. لقد كنت أناضل من أجل هذا الانتقال، لكنه لم يستطع قط أن يثبت الأهمية التي كانت تميّزه عادةً. لقد كانت خطوة كبيرة بالنسبة له في تلك اللحظة من الزمن".
كما أعرب المدرب الألماني عن حزنه إزاء المشكلات التي يمر بها ستيرلينج خارج الملعب، مسلّطًا الضوء على شخصيته القوية. وأضاف: "من المحزن أن ترى شخصًا يعاني، فهو كان أبًا مخلصًا لأبنائه، ورجل عائلة، وشخصًا لطيفًا في التعامل معه. يبدو فقط أنه يمر بفترة صعبة. لست متأكدًا إلى أي مدى يتحمل هو الخطأ، فأحيانًا يدخل الإنسان في دوامة غريبة في حياته، دوامة هابطة. أفكاري معه بالطبع، والإيمان دائمًا بأنه قادر على قلب الأمور، وأتمنى له كل التوفيق".
الانهيار السريع لأحد عظماء الدوري الإنجليزي الممتاز
يُمثّل وضع ستيرلينج الحالي تناقضًا صارخًا مع الأيام التي كان فيها أحد أبرز المواهب في الدوري الإنجليزي الممتاز. فقد توّج باللقب أربع مرات، وفرض سيطرته على كرة القدم الإنجليزية خلال فترة ناجحة للغاية امتدّت لسبع سنوات في ملعب الاتحاد. لكن مسار مسيرته هوى بشكل حاد منذ رحيله عن مانشستر.
وقد أفضت فترتان باهتتان مع تشيلسي وآرسنال في نهاية المطاف إلى فسخ عقده بالتراضي في ستامفورد بريدج في يناير 2026. ثم جاء انتقاله لاحقًا إلى هولندا للعب مع فينورد ليُسفر عن صفر مساهمات تهديفية في ثماني مباريات، تاركًا إياه دون نادٍ.
وقد تبيّن أن بحث الدولي الإنجليزي، صاحب الـ82 مباراة دولية، عن فريق جديد أمرٌ بالغ الصعوبة. وتشير تقارير حديثة إلى أن نادي لوهافر، المتعثّر في الدوري الفرنسي، إلى جانب نادٍ فرنسي آخر لم يُذكر اسمه، رفضا فرصة التعاقد مع الجناح بعدما قررا أن لديهما بالفعل خيارات وافرة في المراكز الهجومية.
- AFP
تلوح عقوبة المحكمة في الأفق مع تعثر عملية البحث عن ناد
سيعود ستيرلينغ إلى المحكمة في 25 نوفمبر لمعرفة العقوبة المقررة بحقه، بعدما تم تأجيل القضية رسميًا للسماح بإعداد التقارير التي تسبق إصدار الحكم. وإلى حين حسم هذه المسألة القانونية، تظل مسيرته الكروية الحافلة متوقفة تمامًا.
وبينما يحافظ على نشاطه حاليًا من خلال العمل في أكاديميته الخاصة RS7 Academy، يواجه اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا معركة شاقة لإقناع أي فريق محترف بالمجازفة بالتعاقد معه. ومن المرجح أن يعتمد إيجاد نادٍ مستعد لمنحه طريق العودة إلى الملاعب بشكل كامل على نتيجة الحكم المرتقب الذي سيصدر بحقه.
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