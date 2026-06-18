بعد الأنباء عن عروض سعودية .. مورينيو يبحث عن لم الشمل مع ماكتوميناي في ريال مدريد

من بين الأمور التي يجب متابعتها في نادي نابولي، هناك بالتأكيد الوضع بالنسبة لسكوت ماكتوميناي، حيث يمثل تجديد عقده إحدى الأولويات التي يتعين على الرئيس أوريليو دي لورينتيس والمدير الرياضي جيوفاني مانا التعامل معها خلال الأشهر المقبلة.

ويرتبط اللاعب الاسكتلندي بالنادي الأزرق بعقد ساري المفعول حتى 30 يونيو 2028، ويحاول نابولي الضغط على اللاعب لمده، لتجنب الوقوع في موقف حرج مع دخول السنة قبل الأخيرة من العقد.

المحادثات جارية منذ فترة طويلة، لكنها متوقفة حالياً، لتمكين سكوت من التركيز بنسبة 100% على كأس العالم.