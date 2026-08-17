بعد استبعاده أمام لانس.. ليفربول يرفع عرضه التاريخي لضم باركولا من سان جيرمان

تقدم ليفربول بعرض محسن بقيمة 135 مليون يورو لباريس سان جيرمان من أجل التعاقد مع الجناح باركولا، وفقاً لما ذكره موقع "فوت 01". وجرى استبعاد الدولي الفرنسي تماماً من قائمة النادي الباريسي لمواجهة لانس بقرار من المدير الفني لويس إنريكي، مما يشير إلى تطور كبير في مفاوضات الانتقال الجارية.

ويحتفظ مهاجم ليون السابق برغبة قوية في إتمام انتقاله إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وبعد أن قدم النادي الإنجليزي عروضاً سابقة بالكاد تجاوزت حاجز الـ100 مليون يورو، رفع "الريدز" الآن عرضهم المالي بشكل كبير في محاولة لإقناع رئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، بالموافقة على البيع.