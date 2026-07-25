خطف النجم النرويجي إرلينج هالاند الأضواء خلال حفل زفاف زميله حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما، بعدما قاد احتفال "تجديف الفايكنج" الشهير الذي ميز مسيرة منتخب بلاده المذهلة في المونديال.
فيديو | بعد اجتياح المونديال.. هالاند يقود احتفال "تجديف الفايكنج" في زفاف دوناروما!
احتفال إرلينج هالاند في زفاف دوناروما
يواصل المهاجم النرويجي الاستمتاع بإجازته الصيفية بعد مشاركته البارزة في بطولة كأس العالم 2026. ووفقاً لما نقله موقع "ge" البرازيلي، فقد لفت إرلينج هالاند الأنظار بشدة يوم الجمعة الماضي خلال حضوره حفل زفاف زميله في فريق مانشستر سيتي، حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما.
ففي منتصف الاحتفالات، قرر المهاجم الشاب إعادة إحياء أجواء المونديال، حيث قاد مجموعة من الحاضرين لأداء حركة "تجديف الفايكنج" الشهيرة. هذا المشهد المبهج أعاد للأذهان الأداء القوي الذي قدمه اللاعب، خاصة بعدما كان الجلاد الذي أقصى المنتخب البرازيلي من البطولة بتسجيله هدفي الفوز، ليثبت أن روحه الاحتفالية العالية لا تقل إطلاقاً عن مهارته وحسه التهديفي الاستثنائي.
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مسيرة النرويج الرقمية في المونديال
لم تقتصر الإثارة على حفل الزفاف، بل شملت المسيرة الرقمية المذهلة للنرويج في المونديال. بدأ المنتخب مشواره في المجموعة التاسعة بفوز كاسح على العراق بنتيجة 4-1، ثم انتصار مثير على السنغال 3-2، ورغم الخسارة أمام فرنسا بنتيجة 4-1، تأهل الفريق للأدوار الإقصائية.
واصل رفاق هالاند التألق بإسقاط كوت ديفوار 2-1 في دور الـ32، ثم حققوا المفاجأة المدوية بالإطاحة بالبرازيل بنفس النتيجة في ثمن النهائي. وتوقفت هذه المغامرة التاريخية في الدور ربع النهائي بعد مباراة ماراثونية أمام إنجلترا، انتهت بخسارة النرويج 2-1 بعد التمديد للأشواط الإضافية. أرقام ومحطات قوية جعلت من الجيل الحالي واحتفالاته الجماهيرية الصاخبة علامة فارقة في تاريخ البطولة المرموقة.
انتشار ظاهرة تجديف الفايكنج
خلال تلك المسيرة المونديالية، تجاوزت احتفالية "تجديف الفايكنج" حدود الملاعب لتجتاح الشوارع وتتصدر منصات التواصل الاجتماعي. حولت الجماهير النرويجية هذا الاحتفال التقليدي في المدرجات إلى رمز أساسي للبطولة. ففي مباريات بوسطن، جذب المشجعون الاهتمام بمحاكاة حركات المجدفين في السفن القديمة بشكل متزامن.
وسرعان ما انتشرت التعبئة الجماهيرية في الأماكن العامة، حيث قام العشرات في ولاية ماساتشوستس بإعادة تجسيد حركة التجديف بشكل مبتكر على أحد السلالم المتحركة داخل المحطة المركزية، خالقين وهماً بصرياً لسفينة تبحر عبر المحطة. وعند عودة المنتخب إلى الديار بعد انتهاء رحلتهم، استقبلهم الآلاف من المشجعين بحفاوة بالغة وهم يؤدون هذه الحركة التراثية بانسجام تام احتفالاً بأدائهم المشرف.
- Getty Images Sport
العودة المنتظرة وتحديات السيتي
مع اقتراب نهاية فترة الإجازة الصيفية، يستعد هالاند ودوناروما للعودة بقوة إلى تدريبات نادي مانشستر سيتي تحضيراً لانطلاق الموسم الجديد، تحت قيادة المدرب إنزو ماريسكا. ويبقى التساؤل المطروح حول ما إذا كان المهاجم النرويجي سينقل عدوى هذا الاحتفال الجماهيري المثير إلى الملاعب الإنجليزية، ليصبح طقساً معتاداً للاحتفال مع زملائه وجماهير الفريق بعد كل انتصار قادم.
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