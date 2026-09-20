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فيديو | فقد صبره.. ماذا قال جود بيلينجهام لحكم ديربي أتلتيكو وريال مدريد؟!
بيلينجهام يفجّر غضبه في وجه أورتيز آرياس
تفجّر توتر ديربي مدريد فور إطلاق صافرة النهاية، حيث تصدّر جود بيلينجهام الاحتجاجات على الحكم ميجيل أنخيل أورتيظ آرياس. وفي مقطع مصوّر انتشر سريعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر نجم بوروسيا دورتموند السابق وهو يقترب من الحكم ويصرخ مرارًا "بطاقتان حمراوان! اثنتان!" ليعبّر عن استيائه من القرارات التي اتُّخذت خلال المباراة. وجاءت هذه الثورة لتختم ليلة من الإحباط الشديد لريال مدريد، الذي شعر بأن التحكيم غيّر مجرى المباراة بشكل جوهري لصالح فريق دييجو سيميوني.
نبع غضب بيلينجهام من واقعتين محددتين في الشوط الأول، حيث اعتقد أن لاعبي أتلتيكو كان يجب طردهم مبكرًا. الأولى تمثّلت في تدخّل عنيف من كريستيان "كوتي" روميرو مباشرة على بيلينجهام، والذي لم يسفر سوى عن بطاقة صفراء رغم مراجعة تقنية الفيديو المساعد. أما الشرارة الثانية فتمثّلت في إفلات كانج إن لي من العقوبة إثر تدخّل قوي على فيدي فالفيردي.
وتضخّم الشعور بهذا الظلم عندما تقلّص عدد لاعبي ريال مدريد إلى عشرة في الشوط الثاني، ما ترك الضيوف يلاحقون نتيجة المباراة في ظل نقص عددي أثبت في النهاية أنه أكبر من أن يُتغلّب عليه.
- Getty Images Sport
موينيو ينتقد مستوى التحكيم
وبينما نقل بيلينجهام احتجاجاته إلى أرض الملعب، كان مدرب ريال مدريد جوزيه مورينيو لاذعاً بالقدر نفسه في تقييمه بعد المباراة. فقد شكك المدرب البرتغالي، الذي لا يخشى الجدل أبداً، في خبرة طاقم التحكيم، وألمح إلى وجود تحيز منهجي ضد فريقه.
وكان مورينيو منتقداً بشكل خاص لتعيين أورتيز أرياس، قائلاً: "لم تكن لدى الحكم الخبرة الكافية لإدارة مباراة ديربي. إنه في الحادية والأربعين من عمره. إنه حكم ضعيف لم يُدِر سوى مباريات صغيرة. أهنئ لجنة التحكيم على هذا التعيين. لكن السيد تروخيو لديه بالفعل تاريخ مع ريال مدريد.
موينيو يعيد إشعال قضية "نيجريرا"
ولم يتوقف هجوم المدرب عند أشخاص بعينهم، إذ مضى ليلمّح إلى أن شبح فضائح التحكيم السابقة لا يزال يطارد دوري الدرجة الأولى الإسباني. وفي إشارة إلى قضية نيجريرا سيئة السمعة، شكّك موريينيو في نزاهة المناخ الحالي، قائلاً: "تحدث أمور في هذا الملعب ليست طبيعية. الهدف الملغى لأوساسونا مهزلة، وما حدث في سان سيباستيان... الليجا هي نفسها كما كانت عندما تركتها. سنقاتل. أبنائي يغادرون حزانى. نيجريرا ليس هنا، أليس كذلك؟ أم أنه لا يزال موجوداً؟
- Getty Images Sport
ريال مدريد يتقدم بشكوى رسمية
وتبلور الغضب داخل النادي في بيان رسمي صدر بعد المباراة بوقت قصير، حيث وصف ريال مدريد التحكيم بأنه "كارثي". وأوضح النادي شكاواه، مركّزًا على ما اعتبره غياب الثبات في التعامل مع لاعبيه مقارنة بنظرائهم في أتلتيكو.
كما فصّلت إدارة البرنابيو الحوادث المحددة التي رأت أنها أُسيء التعامل معها، بدءًا من التدخل في الدقيقة 35 الذي شارك فيه كوتي روميرو. وأوضح البيان الرسمي للنادي تسلسل الأحداث: "في الدقيقة 35، خلال كرة مناصفة، وصل بيلينجهام إلى الكرة قبل روميرو، الذي أخطأ عليه بقدمه اليسرى. أشهر أورتيز آرياس في البداية بطاقة صفراء، لكن تروخيو سواريز استدعاه بعد ذلك لمراجعة الحادثة على شاشة الـ VAR."
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