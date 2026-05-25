بأكثر من مليون دولار .. بطاقة كريستيانو رونالدو "النادرة" تحطم رقمه القياسي وتقترب من عرش ميسي!

وكان أعلى سعر تم دفعه مقابل بطاقة لرونالدو هو 420 ألف دولار، في مزاد "فاناتيكس بريمير" الذي أُقيم في 22 مايو، وذلك مقابل بطاقة رونالدو السوداء «بانيني فلولس فينيشز» لعام 2015، وهي بطاقة مرقمة «1 من 1»، وحصلت على تصنيف 7 من مؤسسة تصنيف البطاقات «بروفيشنال سبورتس أوثنتيكيتر» (PSA)، مع تصنيف 10 للتوقيع.

وقد تجاوزت هذه الصفقة الأخيرة البالغة 1.35 مليون دولار ثلاثة أضعاف المعيار السابق، مما يسلط الضوء على الندرة الفائقة لبطاقة Green Kaboom الموازية.

ولم يتم إصدار مجموعة Panini Kaboom 2018 متعددة الرياضات، والمكونة من 50 لاعبًا للجمهور، بل تم إصدارها كحزمة متعددة الرياضات، ضمن برنامج Panini Rewards.

وتم إنتاج بطاقات Kaboom لأول مرة في عام 2013، ولكن في عام 2018، أضافت "بانيني" البطاقة الموازية الخضراء "1 من 1" التي أصبحت الآن مطلوبة للغاية، مما جعلها واحدة من أكثر التصميمات رواجًا في هذا المجال.