"نحن من رفضنا اللاعب واحتفالاتكم ستدوم 3 أيام فقط".. رئيس بشكتاش يرد على انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور

علق سردال أدالي، رئيس نادي بشكتاش التركي، على انتقال النجم المصري محمد صلاح رسميًا، إلى الفريق المحلي الآخر طرابزون سبور.
صلاح كان قريبًا جدًا من الانتقال إلى بشكتاش، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ قبل أن تتحوّل الصفقة إلى طرابزون سبور، بشكلٍ مفاجئ.
علق سردال أدالي، رئيس نادي بشكتاش التركي، على انتقال النجم المصري محمد صلاح رسميًا، إلى الفريق المحلي الآخر طرابزون سبور.
صلاح كان قريبًا جدًا من الانتقال إلى بشكتاش، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ قبل أن تتحوّل الصفقة إلى طرابزون سبور، بشكلٍ مفاجئ.
وفي هذا السياق.. رفض سردال أدالي، رئيس العملاق التركي بشكتاش، الأحاديث التي ترددت في الساعات القليلة الماضية؛ بشأن نجاح الفريق المحلي الآخر طرابزون سبور، في خطف صفقة النجم المصري محمد صلاح من ناديه.
وقال أدالي في تصريحات نقلتها قناة بشكتاش الرسمية عبر موقع "يوتيوب"، مساء اليوم الأربعاء: "نحن من اِنسحبنا من صفقة صلاح، ولم يخطفه أحد من نادينا".
وشدد رئيس بشكتاش على أنه رفض أسلوب النجم المصري ووكيل أعماله، خلال سير المفاوضات معهما؛ والذي لا يتناسب مع نظام ناديه، على حد قوله.
واستكمالًا لتصريحاته.. كشف سردال أدالي، رئيس العملاق التركي بشكتاش، عن أن النجم المصري محمد صلاح، لم يكن ضمن خطط ناديه الأساسية، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وعن ذلك يقول أدالي: "لم نطرح فكرة التعاقد مع صلاح؛ ولكن صفقته ظهرت لنا كفرصة في السوق، لذلك تفاوضنا معه ووكيله".
وأضاف: "وعندما رأينا أسلوب صلاح ووكيله في المفاوضات، اِنسحبنا من الصفقة لأنها ليست أولوية لنا؛ وبالتالي.. لا يُمكن أن يردد أحد، أن نادي طرابزون سبور التركي خطف اللاعب من نادينا".
وأخيرًا.. وجّه سردال أدالي، رئيس نادي بشكتاش التركي، رسالة إلى الفريق المحلي الآخر طرابزون سبور؛ بعد حسم الأخير صفقة التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وأكد أدالي على علاقة بشكتاش الجيدة مع طرابزون؛ ولكن منافسه يجب أن يعلم أن الاحتفال بالصفقات، يستمر لمدة 3 إلى 5 أيام فقط.
وأشار رئيس بشكتاش إلى أن الملعب هو الفاصل، وليست الصفقات الإعلامية أو الاحتفالات الجماهيرية؛ معربًا عن ثقته الكبيرة في فريقه الحالي، وقدرته على المنافسة بقوة في الموسم الجديد.
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محمد صلاح البالغ من العمر 34 سنة، بدأ مسيرته في النادي المحلي المقاولون العرب؛ قبل أن يخرج للاحتراف الأوروبي، صيف 2012.
وأول تجربة احترافية لصلاح، كانت مع نادي بازل السويسري؛ والذي لعب معه لمدة موسم ونصف، قبل الانتقال إلى العملاق الإنجليزي تشيلسي في يناير 2014.
ولم يقدّم الفرعون المصري أي شيء يذكر مع تشيلسي، على مدار عامٍ كامل؛ ليرحل إلى فيورنتينا الإيطالي على سبيل الإعارة، في يناير 2015.
واستعاد صلاح تألُقه مع فيورنتينا، على مدار 6 أشهر؛ ليعيره تشيلسي في صيف 2015 إلى نادي العاصمة الإيطالية روما، ولمدة موسم رياضي واحد فقط.
وبسبب تألُقه في موسم الإعارة.. قام روما بشراء عقد محمد صلاح نهائيًا، صيف عام 2016؛ وذلك مقابل مبلغ مالي يُقدر بـ15 مليون يورو.
ونجح نادي العاصمة الإيطالية في استثمار صلاح، بأفضل طريقةٍ ممكنة؛ حيث باعه في صيف 2017 إلى ليفربول الإنجليزي، مقابل 42 مليون يورو.
ومع ليفربول.. حقق الفرعون المصري العديد من الأرقام المبهرة على المستوى الشخصي، في الفترة من 2017 إلى 2026؛ بالإضافة إلى تتوّيجه بعديد الألقاب، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز "مرتين" ودوري أبطال أوروبا.
* أرقام محمد صلاح مع نادي ليفربول:
- مباريات: 442.
- دقائق: 35.798.
- مساهمات تهديفية: 380.
- أهداف: 257.
- تمريرات حاسمة: 123.