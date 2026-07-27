"الآن يتفاوض مع نادٍ آخر" .. بشكتاش يعلن انسحابه رسميًا من صفقة محمد صلاح: طالبونا بأمور عبثية وغير قانونية!

في هذا الشأن، تحدث أوندر أوزين؛ المدير الرياضي لبشكتاش، موضحًا رفض ناديه التام لمنح محمد صلاح حقوق الصور كاملة، مشددًا على أن هذا يعتبر غير قانوني في كافة أندية أوروبا.

وقال أوزين في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: "صلاح نجم عالمي ورياضي محترم. لقد التقينا به ثلاث مرات في مرحلة لم نكن قد دخلنا فيها بعد في التفاصيل المالية للمفاوضات. كل شيء كان يسير بسلاسة حتى تلك النقطة (المال)".

وأضاف: "هذه السلاسة التي كانت في اليوم الأول بدأت تتباطأ اعتبارًا من 21 يوليو، فلدى النادي سياسة معينة؛ فالوكالة التجارية (إدارة الأعمال) عمل قانوني وله نسبة عمولة قانونية محددة، وتجاوز هذه النسبة ينطوي على وضع غير قانوني، والنادي لا يمكنه الخروج عن هذه السياسة. لقد حدد سيادة الرئيس نقطة التوقف بشكل ممتاز ووقف عندها، حيث لم يتخذ قرارًا شعبويًا وانسحب من المفاوضات حاليًا".

أوزين تابع: "وكيل صلاح بدأ يطالبنا بطلبات من شأنها إدخال الجانب المالي في طريق مسدود. يمكنني أن أفترض أن رياضيًا محترمًا كصلاح ليس لديه علم بذلك. لكن وكيله طالب بأمور مالية تتعلق بحقوق الصورة، لدرجة لم يمنحها النادي لأي رياضي أو موظف لديه من قبل. لذا اضطر رئيس بشكتاش لتحديد نقطة نتوقف عندها. إن عمل الوكالات الرياضية هو نشاط قانوني وله قيمة عمولة قانونية مسبقة، وتجاوز قيمة هذه العمولة قد يعني من جانب آخر التورط في أمر غير قانوني".







