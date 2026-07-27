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زهيرة عادل

ألفاظ خارجة وتهديدات بالقتل .. هل ينتصر بشكتاش في معركته النفسية أمام "جشع" رامي عباس وصمت محمد صلاح؟

فقرات ومقالات
محمد صلاح
بيشكتاش
دوري السوبر التركي
دوري روشن السعودي
الدوري الأمريكي

يبدو أن الأتراك لا يعرفون الوكيل الكولومبي جيدًا!

إن كانت منصة "إكس" تسمح لنا حاليًا بالاطلاع على عدد الزوار الحاليين لحساب الكولومبي رامي عباس، يمكنني أن أراهنك أن الملايين تترقبه، في انتظار بيان أو حتى كلمة أو رمز تعبيري، ردًا على الهجوم المتكرر من نادي بشكتاش له في الأيام الأخيرة، والذي كان آخره قبل ساعات قليلة من الآن.

هذا الرجل الذي يخرج في كل مرة بعبارات قصيرة أو كلمات مقتضبة، لكنها كافة لتغيير الكثير، فهو الوكيل الذي يدير ملفات محمد صلاح في الغرف المغلقة بقبضة يد "محامٍ متمرس"، وفي العلن عبر منصة "إكس" بحزم يقضي على كل الجدل حوله بكلمة.

والآن ما علينا سوى انتظار كيف سيرد على تصريحات أوندر أوزين؛ المدير الرياضي لبشكتاش، التي أعلن خلالها انسحاب ناديه من التفاوض مع محمد صلاح، اعتراضًا على المطالب المالية لرامي عباس سواء بشأن عملته الشخصية كوكيل أو على نسبة مو من حقوق بيع صوره، والتي وصفها الأول بأنها "مطالب عبثية وغير قانونية"!

وبينما نحن منتظرون لرد فعل الوكيل الكولومبي، دعنا نلخص الوضع الحالي في عدة مشاهد..


  • ألفاظ خارجة وتهديد بالقتل

    من الصعود لسابع سماء إلى الهبوط لسابع أرض .. هذا هو حال جمهور بشكتاش حاليًا، فالأيام الماضية كانت بمثابة الحلم بالنسبة لهم، فلم يكن يتوقع أحد أن يوافق صلاح على تمثيل ناديهم رغم أنه لن يشارك في دوري أبطال أوروبا 2026-27، ومصيره غير مؤكد بعد في الدوري الأوروبي، إذ لا يزال يخوض الأدوار التمهيدية.

    تلك الصدمة دفعتهم لاجتياح منصة "إكس" رسائل هجوم وبعضها "سب وقذف" ضد رامي عباس، جميعها تتفق على وصفه بـ"الجشع".

    عرض تلك الرسائل عبر سطورنا هذه لن يكون سهلًا في ظل الألفاظ الخارجة الموجودة بجميعها تقريبًا، لكننا حاولنا قد الإمكان..

    على سبيل المثال لا الحصر، كتب له أحدهم موجهًا حديثه مباشرة لرامي عباس بكلمات عربية في محاولة لإيصال رسالته بلغة يجيد فهمها صاحب الأصول اللبنانية: "اسمع يا بني آدم، اسمع هذا الكلام واعمل؛ الجشع لا حدود له .. من أنت لتتقدم بطلبات غير معقولة؟ في مصر، الدخل الفردي لا يقارن بهذه الأرقام، فحتى المعلم يعيش في ظروف صعبة. أنت ترفض مبالغ ضخمة، وطمعك لا ينتهي. حتى لو انتقل صلاح إلى الأهلي أو الزمالك، فلن يحصل على ربع ما تقدمه. نحن نادٍ ينافس في أوروبا، ولديك الفرصة لتكون جزءًا من هذا التاريخ، لكنك تفضل الجشع".



    بينما قام مشجع تركي آخر بتصعيد الأمور، مهددًا الوكيل الكولومبي بالقتل، فكتب: "إذا جئت إلى اسطنبول أو تركيا، أقسم أنك ستُقتل، لأن مشجعي بشكتاش موجودون في كل أنحاء تركيا، لن ننسى ما فعلته يا (لفظ خارج)". (ملحوظة: لم نتمكن من تضمين تلك التغريدة لأن منصة إكس قامت بحذفها بعد نشرنا لهذه السطور، كونها لا تناسب معاييرها)



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  • جشع؟ .. لأنكم لا تعرفون رامي عباس جيدًا

    بعيدًا عن التهديد بالقتل والسب والقذف الذي لجأ له جمهور بشكتاش، فإن كان هذا الجمهور تابع رامي عباس جيدًا خلال مسيرة محمد صلاح في الملاعب، ربما ما كان لجأ لهذا الأسلوب .. فهو محامي قبل أن يكون وكيل لاعبين أو بالأحرى هو وكيل لاعب واحد فقط "مو"، لذا معاركه غالبًا ما تكون نهايتها لصالحه..

    نتحدث عن معركته ضد فيورنتينا؛ النادي الذي خاض به النصف الثاني من موسم 2014-15 معارًا من تشيلسي، قبل أن يرحل بنهايته، في وقت ظن به النادي الإيطالي أنه مدد عقد الإعارة لموسم آخر تلقائيًا .. وهي القضية التي نجح رامي عباس في إدارتها بامتياز، حتى جاء حكم غرفة فرض المنازعات بالاتحاد الدولي "فيفا" لصالح صلاح.

    كذلك هناك معركته مع الاتحاد المصري لكرة القدم قبل كأس العالم روسيا 2018، بعدما استخدم صور صلاح دون موافقته، ما كان يضر بعقود الرعاية الخاصة به .. وهي القضية التي قلب بها عباس الرأي العام في مصر رأسًا على عقب ضد اتحاد هاني أبوريدة.

    نمر أيضًا على مفاوضات ليفربول لتجديد عقد مو عام 2022، تلك المرحلة التي تعرض خلالها رامي عباس لهجوم جم من جماهير الريدز، لصرامته في التمسك بحقوق اللاعب المالية .. لكن في الأخير نجح في جعل صلاح صاحب أكبر عقد في تاريخ النادي الإنجليزي ورضخ المسؤولون لمطالبه.

    حتى في ملف تجديد عقد صلاح الأخير مع ليفربول عام 2025، أدار عباس المفاوضات بجدارة في الغرف المغلقة، مع منح مو مهمة إعلامية وقتها لتجييش الجمهور ضد إدارة الريدز .. وقد نجح الثنائي بالفعل في الوصول لصيغة تجديد مرضية بدعم جماهيري كبير.

    الأكيد وسط كل ذلك أن اتهام رامي عباس بـ"الجشع" حاليًا لا معنى له، كونه الوكيل الذي حارب بقوة على حقوق صلاح الشخصية في كافة المعارك التي خاضها، ولم نسمع قط عن أزمة بسبب عمولته الشخصية.

    إذًا الأزمة في الأساس في قدرات النادي التركي "بشكتاش" المالية، التي يعترف الجميع في تركيا أنها محدودة ولا تليق بصفقة كمحمد صلاح.



  • محمد صلاح .. لا حاجة للتنازل!

    هناك نغمة أخرى بدأت تتردد بعد إعلان بشكتاش انسحابه من المفاوضات مع محمد صلاح .. "رامي عباس سيضر باللاعب"!

    هو اتهام مردود عليه عبر سنوات عملهما سويًا، لكن علينا أن ندرك أولًا أن لجوء صلاح لبشكتاش من البداية يحمل رسالة واضحة مفادها أن كرة القدم لم تعد هي معياره الأول في هذه الفترة مع بلوغه عامه الـ34 .. والحديث هنا متعلق بتحقيق البطولات وكسر الأرقام القياسية وما شابه من أهداف ركض ورائها على مدار سنوات مع ليفربول.

    بشكتاش ليس النادي الأكبر في تركيا، فقد كان آخر صعود له على منصة التتويج بالدوري المحلي موسم 2020-21، بجانب أنه لن يشارك في دوري أبطال أوروبا 2026-27 ومصيره من الدوري الأوروبي غير مؤكد بعد في الأدوار التمهيدية.

    إذًا لماذا التفاوض معه من البداية؟ .. رامي عباس قالها من قبل "نحن لن نتفاوض مع أندية لا يرغب صلاح في اللعب لها"، أي أن القصة ربما متعلقة بـ"راحة نفسية" أكثر من أي شيء آخر بعدما حقق كل شيء ممكن في ملاعب أوروبا مع ليفربول.

    لكن تلك الراحة النفسية لا تعني الاستغناء عن الشروط المالية وإن استغنى عن الأهداف الرياضية الكبرى، لذا تصرفات صلاح ووكيله حاليًا مبررة إلى حد كبير، إن نظرنا للأمر من هذا المنظور.

    ناهيك عن أن الشروط المالية التي يطالب بها رامي عباس بإمكانه أن يجدها في الدوري الأمريكي ودوري روشن السعودي، إن أغلقت تركيا أبوابها في وجه، فإن كانت الرواتب في الأول لا تضاهي ما يتقاضاه اللاعبون في الثاني، فإن حقوق الرعاية وما شابه من مصادر يمكنها أن تحقق أهداف صلاح المالية هنا، كما فعل الأرجنتيني ليونيل ميسي تمامًا.



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  • أخيرًا .. هل تنتصر تكتيكات بشكتاش النفسية؟!

    أخيرًا مع ملاحظة سريعة من كافة تصريحات مسؤولي بشكتاش على مدار الأسابيع الماضية..

    تقريبًا جميعهم كان يرفق تصريحاته بعبارة "نعتقد أن صلاح لا علم له بتصرفاته رامي عباس" .. لا نعلم تحديدًا الهدف من هذا التصريح، لكن الأكيد أنها محاولة كسب المعركة "نفسيًا"!

    الشق الأول منها متعلق بالعلاقة مع محمد صلاح نفسه، فهي تأكيد على أن المصري لا يد له في "جشع" رامي عباس – كما يتهمه الأتراك – ومن هنا يبقى الباب مفتوحًا بين الطرفين، إن أراد النادي فتح خط تفاوض جديد.

    أما الشق الثاني فمتعلق بإحراج صلاح نفسه أمام الرأي العام، وإظهاره بصورة المنفصل عن الواقع، ما قد يستفزه لمحاولة تغيير خط التفاوض لصالح النادي التركي.

    وبالحديث عن الشق الثالث والأخير، فربما هي محاولة من النادي التركي للخروج من ورطته أمام الجماهير حال فشل الصفقة بعد العشم الكبير بإتمامها.

    لكن إن كان الهدف من هذا التصريح المتكرر من مسؤولي بشكتاش، فالتاريخ يقول إن تلك التكتيكات النفسية هي "لعبة" رامي عباس في المقام الأول، وقلب المشهد ضده محاولة ميؤوس منها!

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