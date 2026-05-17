بشرى ونذير شؤم.. فوز برشلونة الـ 19 في كامب نو يهدد فليك بعودة الأيام الظلماء!

نجح الفريق الكتالوني في تحقيق انتصار عريض ومستحق على ضيفه ريال بيتيس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد وسط حضور جماهيري غفير ملأ مدرجات ملعب كامب نو.

وافتتح التسجيل للنادي الكتالوني النجم البرازيلي رافينيا من ضربة حرة مباشرة استقرت في الشباك بطريقة رائعة ثم أضاف بنفسه الهدف الثاني بعد خطأ من هيكتور بيليرين أن يختتم البرتغالي جواو كانسيلو التهديف بالهدف الثالث بتسديد من خارج المنطقة، مؤكدًا تفوق فريقه الكاسح في اللقاء بينما جاء هدف الضيوف الوحيد في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

هذا الفوز الثمين يحمل الرقم 19 لبرشلونة على ملعبه هذا الموسم في بطولة الدوري الإسباني وهو إنجاز إعجازي فريد لم يسبق وأن حققه أي فريق في تاريخ المسابقة بأكملها منذ أن أصبحت تتكون من 38 جولة.

ويعكس هذا الرقم الهيمنة المطلقة التي فرضها المدرب الألماني هانز فليك على ملعبه ليتحول كامب نو إلى مقبرة حقيقية للخصوم وحصن منيع يصعب على أي منافس اختراقه أو الخروج منه بنقطة واحدة.



