Goal.com
مباشرالتذاكر
Live Scores, Stats, and the Latest News
Raphinha Barcelona GFX GOAL
علي رفعت

بشرى ونذير شؤم.. فوز برشلونة الـ 19 في كامب نو يهدد فليك بعودة الأيام الظلماء!

فقرات ومقالات
برشلونة ضد ريال بيتيس
برشلونة
ريال بيتيس
الدوري الإسباني

ليلة تاريخية وعلامة كاملة في معقل الكامب نو!

نجح الفريق الكتالوني في تحقيق انتصار عريض ومستحق على ضيفه ريال بيتيس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد وسط حضور جماهيري غفير ملأ مدرجات ملعب كامب نو.

وافتتح التسجيل للنادي الكتالوني النجم البرازيلي رافينيا من ضربة حرة مباشرة استقرت في الشباك بطريقة رائعة ثم أضاف بنفسه الهدف الثاني بعد خطأ من هيكتور بيليرين أن يختتم البرتغالي جواو كانسيلو التهديف بالهدف الثالث بتسديد من خارج المنطقة، مؤكدًا تفوق فريقه الكاسح في اللقاء بينما جاء هدف الضيوف الوحيد في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

هذا الفوز الثمين يحمل الرقم 19 لبرشلونة على ملعبه هذا الموسم في بطولة الدوري الإسباني وهو إنجاز إعجازي فريد لم يسبق وأن حققه أي فريق في تاريخ المسابقة بأكملها منذ أن أصبحت تتكون من 38 جولة.

ويعكس هذا الرقم الهيمنة المطلقة التي فرضها المدرب الألماني هانز فليك على ملعبه ليتحول كامب نو إلى مقبرة حقيقية للخصوم وحصن منيع يصعب على أي منافس اختراقه أو الخروج منه بنقطة واحدة.


  • عودة سحر الكرات الثابتة وثلاثية الرعب المنتظرة


    تحمل هذه الليلة بشرى سارة للغاية لعشاق الفريق الكتالوني وتتمثل في استعادة واحد من أهم الأسلحة الهجومية الفتاكة التي غابت سنوات طويلة عن الفريق وهو سلاح الكرات الثابتة المباشرة.

    لقد مر أكثر من 30 عامًا كاملة منذ أن نجح برشلونة في افتتاح التسجيل عبر خطأ مباشر في مباراتين متتاليتين على ملعب كامب نو حيث تعود المرة الأخيرة إلى عام 1993 عندما سجل النجم أوزيبيو ساكريستان ضد أوفيدو وتبعه الأسطورة ستويشكوف ضد فيردر بريمن الألماني.

    وفي عام 2026 الحالي تكررت المعجزة التاريخية مجددًا بفضل قذيفة راشفورد ضد ريال مدريد ثم رائعة رافينيا ضد بيتيس ليثبت الفريق أنه استعاد هيبته التهديفية المفقودة من الكرات الثابتة.

    وتزداد الآمال في الأوساط الكتالونية بشأن إمكانية التعاقد مع النجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز في سوق الانتقالات القادم ليتشكل مثلث رعب حقيقي في الكرات الثابتة بجانب رافينيا وراشفورد إذا ما استمر المهاجم الإنجليزي وتألق مع الفريق مما يمنح فليك حلولاً هجومية غير متوقعة تصيب حراس المرمى بالذعر وتعزز من القوة التهديفية الضاربة للفريق في المستقبل القريب وتعوضه عن أيام ليونيل ميسي القديمة.


    • إعلان
  • FC Barcelona v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    لعنة السقف والرحيل الإجباري عن الحصن المنيع


    رغم هذه الأفراح العارمة والإنجاز الرقمي التاريخي غير المسبوق فإن نذير الشؤم بدأ يلوح في الأفق مهددًا استقرار النادي الفني مع نهاية الموسم الحالي.

    وتكمن الأزمة الكبرى في القرار الإداري الصارم الذي سيجبر برشلونة على مغادرة معقله التاريخي كامب نو في الموسم الجديد لعدة أشهر وذلك من أجل البدء في أعمال تركيب السقف الجديد للملعب.

    هذا الخروج الاضطراري يثير رعبًا شديدًا لدى الجهاز الفني بقيادة فليك ولدى الجماهير الكتالونية على حد سواء لأن الفريق سيفقد فجأة حصنه المرعب الذي حقق فيه 19 انتصارًا متتاليًا دون أي تعثر.

    اللعب في ملاعب بديلة لفترات طويلة قد يعيد الأيام الظلماء الكئيبة التي عانى منها الفريق في أوقات سابقة حيث يفقد اللاعبون الميزة الأرضية المعتادة والدعم الجماهيري الصاخب الذي كان يمثل ضغطًا خانقًا على المنافسين مما يهدد بنزيف النقاط والابتعاد الصادم عن صدارة الترتيب في وقت يحتاج فيه الفريق إلى الحفاظ على مكتسباته الحالية.


  • بيت القصيد


    الإنجاز التاريخي الكبير الذي حققه برشلونة بجمع كل النقاط المتاحة على أرضه يثبت أن الملعب كان اللاعب رقم 12 الأهم في خطط فليك الهجومية وطموحاته الكبيرة.

    التحدي الحقيقي والأكبر الذي يواجه المدرب الألماني في المرحلة القادمة ليس في كيفية تطوير الأداء الفني أو التكتيكي للاعبين بل في كيفية الحفاظ على عقلية الانتصارات القوية ذاتها خارج الديار عندما يغلق كامب نو أبوابه لتطوير السقف.

    فالنجاح الحقيقي للفريق لن يقاس فقط بالرقم القياسي الاستثنائي الحالي بل بمدى قدرة اللاعبين على الصمود وتجنب الانهيار الفني المتوقع في الملاعب البديلة حتى لا يتحول حلم التطوير الإنشائي للملعب إلى كابوس كروي مرعب يدمر كل النجاحات التي بناها جيل عام 2026 الحالي.



الدوري الإسباني
فالنسيا crest
فالنسيا
فالنسيا
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
الدوري الإسباني
ريال بيتيس crest
ريال بيتيس
بيتيس
ليفانتي crest
ليفانتي
ليفانتي