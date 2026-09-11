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Hull City v Chelsea - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport
معتز الجمال

ترجمه

بسبب هتافات ضد المثلية.. هال سيتي يتلقى غرامة كبيرة بعد مباراة تشيلسي!

تشيلسي ضد هال سيتي
تشيلسي
هال سيتي
الدوري الإنجليزي الممتاز

غُرِّم نادي هال سيتي مبلغ 30 ألف جنيه إسترليني وأوقف ثلاثة من مشجعيه على خلفية ترديد هتافات تمييزية خلال هزيمته أمام تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي في فبراير. وقبل النادي التهمة الموجهة إليه من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وحذر جماهيره بشأن سلوكها قبل مباراة السبت المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام تشيلسي، مؤكداً أنه لن يتم التسامح مع الشتائم المعادية للمثلية الجنسية.

  • الاتحاد الإنجليزي يفرض غرامة بسبب أحداث مباراة الكأس

    وفقًا لشبكة BBC، قبل نادي هال سيتي غرامة قدرها 30,000 جنيه إسترليني من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقب وقوع حوادث هتافات تمييزية. وقد جرت هذه الهتافات خلال الخسارة بنتيجة 4-0 أمام تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي في فبراير.

    وقد اعتُقل ثلاثة من المشجعين حينها للاشتباه في ترديدهم هتافات معادية للمثليين، وكشف النادي الآن أن ثلاثة أفراد قد حُظروا لمدة ثلاث سنوات كحد أدنى نتيجة لذلك. وقد جرى تحذير الجماهير مرارًا عبر نظام مكبرات الصوت والشاشات في الملعب خلال المباراة، حيث وصفت إحدى مجموعات المشجعين هذا السلوك بأنه "وصمة عار على لعبتنا".

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  • Hull City v Chelsea - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    النادي يصدر إدانة شديدة اللهجة للسلوك

    عقب انتهاء تحقيق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، تحدّث النادي معلنًا إدانته الشديدة لتصرفات الأفراد المذنبين. وقد دفعت تلك الهتافات الاتحاد الإنجليزي إلى توجيه اتهام إلى النادي بالإخفاق في "ضمان عدم قيام متفرجيه و/أو مشجّعيه (وأي شخص يدّعي أنه من المشجعين) باستخدام كلمات أو التصرّف بطريقة غير لائقة أو مسيئة أو مهينة أو غير محتشمة أو تنطوي على إهانة، مع إشارة، سواء كانت صريحة أو ضمنية، إلى الميول الجنسية".

    وذكر النادي: "يدين نادي هال سيتي، بأشدّ العبارات الممكنة، اللغة المسيئة وغير اللائقة التي استخدمها المشجعون المسؤولون عن ذلك". كما أشار إلى أن "الهتاف المعني يُعدّ إهانة معادية للمثلية الجنسية وقد يشكّل استخدامه جريمة كراهية"، محذّرًا من أن المخالفين يواجهون الاعتقال وتوجيه اتهامات جنائية.

  • تحذيرات صادرة قبل مباراة الدوري الإنجليزي

    مع تحديد موعد مواجهة هال سيتي لتشيلسي مجددًا في الدوري الإنجليزي يوم السبت، فإن النادي مصمم على تجنب تكرار المشاهد المؤسفة التي شهدها الجميع في وقت سابق من هذا العام. ويحث النادي بشكل استباقي جماهيره المسافرة على عدم ترديد الهتاف المعادي للمثليين ذاته عند زيارتهم لملعب ستامفورد بريدج.

    وأصدر النادي رسالة واضحة للجماهير، جاء فيها: "قبل الرحلة إلى ستامفورد بريدج يوم السبت، يذكّر النادي جميع المشجعين بأن التمييز بأي شكل من الأشكال أمر غير مقبول على الإطلاق ولن يتم التسامح معه." وتأمل إدارة النادي أن تكون العقوبات المشددة رادعًا قويًا ضد المخالفات المستقبلية.

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  • Hull City v Chelsea - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    ينتقل التركيز إلى مواجهة ستامفورد بريدج

    سيحوّل نادي هال سيتي الآن كامل تركيزه إلى مباراة السبت في الدوري الإنجليزي أمام تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج. يحتل النادي حاليًا المركز الثالث في الترتيب برصيد سبع نقاط من فوزين وتعادل واحد، بينما يأتي تشيلسي خلفه مباشرة في المركز الرابع بعد فوزين وهزيمة واحدة. وفي الوقت الذي تركّز فيه الإدارة على هذه المواجهة الحاسمة على المراكز الأربعة الأولى، ستبقى إجراءات أمن الملعب في حالة تأهب قصوى، على أمل أن تضمن التحذيرات الاستباقية للنادي بيئة آمنة.

الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي crest
تشيلسي
تشيلسي
هال سيتي crest
هال سيتي
هال سيتي