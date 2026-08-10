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Jamal MusialaGetty Images
علي رفعت

بسبب موسيالا وجلطة سراي.. القبض على صحفي تركي نشر خبرًا عن سوق الانتقالات!

انتقالات
بايرن ميونخ
جلطة سراي
دوري السوبر التركي
جمال موسيالا

صرامة شديدة في تركيا!

أوقفت أجهزة الأمن التركية الصحفي الرياضي برهان جان ترزي على خلفية المنشورات الأخيرة التي تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن تحركات سوق الانتقالات. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار الحملات الخاصة لمتابعة الحسابات التي تنشر أخبارًا غير موثوقة تؤثر على الشارع الرياضي وتثير حالة من البلبلة بين الجماهير بحسب ما ذكر موقع "سوزجو"

وتشهد الساحة الإعلامية في تركيا رقابة متزايدة على المحتوى الرقمي المتداول عبر منصات التواصل الحديثة خصوصًا تلك المتعلقة بالأندية الكبرى. 

وتعد هذه القضية خطوة جديدة في تطبيق القوانين المتعلقة بمكافحة الأخبار الكاذبة التي أقرتها السلطات لضمان سلامة المعلومات وتجنب الشائعات التي قد تؤثر على الاستقرار العام أو الممارسات التجارية للشركات والأندية.


  • تحرك النيابة العامة في باقرقوي

    بدأت التحقيقات الرسمية عقب تحرك عاجل من نيابة باقرقوي العامة التي فتحت ملفًا قضائيًا لمتابعة المنشورات الصادرة عن الصحفي. 

    وركزت النيابة في تحقيقاتها الأولى على الادعاءات التي أطلقها ترزي حول النجم الألماني جمال موسيالا وما ترتب عليها من تفاعل واسع وتداول للبيانات غير الدقيقة على أطراف متعددة.

    وأصدرت النيابة العامة أوامرها المباشرة لقوات الأمن للقبض على الصحفي واقتياده إلى مقر مديرية الأمن للبدء في استوضاح تفاصيل القضية. 

    وأوضحت المصادر أن النيابة تقوم بجمع كل أدلة الإدانة الرقمية وتحليلها بدقة لتحديد حجم المخالفات المرتكبة ومدى تأثيرها على الرأي العام قبل اتخاذ القرارات القضائية المناسبة.


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  • اتهام رسمي بنشر أخبار كاذبة

    وجهت الجهات المختصة لترزي تهمة التضليل والترويج العلني لمعلومات غير صحيحة تمس مؤسسات رياضية رسمية. 

    وتستمر الإجراءات الإدارية والقانونية داخل مقر الشرطة لفحص كافة المواد والأدلة المدرجة في ملف القضية لضمان استكمال الأطر القانونية للتحقيق قبل العرض على النيابة.

    وتواجه الشخصيات الإعلامية في الوقت الحالي مسؤولييات قانونية مشددة عند طرح معلومات تتعلق بالصفقات التجارية والرياضية الكبرى.

    ومن المتوقع أن يتم نقل الصحفي إلى القضاء فور انتهاء الاستجوابات الأولية في مركز الشرطة لتحديد مصيره القانوني سواء بالإفراج أو التمديد الاحتياطي.


  • تفاصيل الادعاءات حول الصفقة

    تعود تفاصيل الأزمة إلى منشورات كتبها ترزي في أواخر شهر يوليو الادعاء فيها بوجود اتفاق نهائي ورسمي لنقل جمال موسيالا إلى صفوف نادي جلطة سراي. 

    وأصر الصحفي في كتاباته على صحة المعلومات التي امتلكها مؤكدًا أن الصفقة حُسمت بالفعل رغم وجود مؤشرات واضحة تنفي ذلك.

    ولم يتراجع ترزي عن موقفه حتى بعد صدور بيان رسمي ينفي كلامه من إدارة النادي، حيث واصل الصحفي الدفاع عن ادعاءاته أمام متابعيه مما أدى إلى انتشار الشائعة على نطاق واسع عبر المنصات الاجتماعية وزيادة حالة الغضب والترقب بين مشجعي الفريق.


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  • نفي رسمي من جلطة سراي

    سارعت إدارة نادي جلطة سراي إلى إصدار بيان رسمي شديد اللهجة لنفي كافة الأنباء المتداولة حول دخولها في مفاوضات مع اللاعب. 

    وأكد النادي في بيانه أن الأخبار الصادرة عن الصحفي لا أساس لها من الصحة وتسيء إلى صورة النادي وتعاملاته الاستثمارية في سوق الانتقالات.


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