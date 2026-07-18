بسبب معتقداته الغريبة .. رئيس الأرجنتين يقرر عدم حضور نهائي كأس العالم!

اتخذ الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي قرارًا مفاجئًا بعدم حضور نهائي كأس العالم 2026 بين بلاده وإسبانيا في نيويورك.

وفي الوقت الذي تستعد فيه الشخصيات السياسية العالمية وكبار مسؤولي الفيفا لملء مدرجات الملعب، اختار ميلي البقاء في بوينس آيرس حفاظًا على روتينه الفريد.

ورفض الزعيم البالغ من العمر 55 عامًا السفر جوًّا إلى الولايات المتحدة لتجنب إفساد سلسلة انتصارات «لا ألبيسيليستي»، بعد أن شاهدها تفوز بجميع مبارياتها السبع السابقة خلال البطولة.