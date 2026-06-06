بسبب صورة نشرها صحفي .. توخيل يشعر بالقلق قبل لقاء إنجلترا ونيوزلندا

تواجه استعدادات إنجلترا للبطولة عقبة بسيطة في أعقاب تقارير نشرتها صحيفة «ديلي ميل» كشفت أن أرضية ملعب «رايموند جيمس» هي ملعب مؤقت من نوع «توصيل وتشغيل» تم تركيبه قبل أسبوع واحد فقط.

وقد اضطر الملعب، الذي عادة ما يتميز بسطح اصطناعي، إلى إعادة تغطية أرضيته بالعشب استعدادًا للمباراة القادمة. وقد دفع ذلك طاقم الصيانة التابع للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الذي سافر إلى هناك، إلى التنسيق بشكل مكثف مع منظمي الملعب بعد أن كشفت الصور عن وجود بعض التباينات الطفيفة في أجزاء من العشب.







