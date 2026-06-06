The FA
بسبب صورة نشرها صحفي .. توخيل يشعر بالقلق قبل لقاء إنجلترا ونيوزلندا
"الأسود الثلاثة" تتغلب على المخاوف بشأن الملعب
تواجه استعدادات إنجلترا للبطولة عقبة بسيطة في أعقاب تقارير نشرتها صحيفة «ديلي ميل» كشفت أن أرضية ملعب «رايموند جيمس» هي ملعب مؤقت من نوع «توصيل وتشغيل» تم تركيبه قبل أسبوع واحد فقط.
وقد اضطر الملعب، الذي عادة ما يتميز بسطح اصطناعي، إلى إعادة تغطية أرضيته بالعشب استعدادًا للمباراة القادمة. وقد دفع ذلك طاقم الصيانة التابع للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الذي سافر إلى هناك، إلى التنسيق بشكل مكثف مع منظمي الملعب بعد أن كشفت الصور عن وجود بعض التباينات الطفيفة في أجزاء من العشب.
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توخيل يطالب بإجراء تفتيش مباشر
وكشف مدرب منتخب إنجلترا أنه يظل متيقظًا لأي مشكلات لوجستية محتملة، لكنه يرغب في تفقد الملعب بنفسه قبل إجراء أي تعديلات على خطته التكتيكية. وفي مؤتمر صحفي عقد يوم الجمعة، قال توخيل: «رأيت صورة نشرها أحد الصحفيين، مما أثار لدي بعض القلق والقلق، لكن دعونا نقرر الأمر عندما نكون هناك. إذا كانت هناك أي مشاكل، فيمكننا دائمًا التعامل معها. الخطة هي أن نلعب 45 دقيقة بفريقين كاملين، حتى يحصل الجميع على نفس عدد الدقائق. ثم يمكننا الاستمرار خلال الأيام الثلاثة التالية بنفس حجم التدريبات. هذه هي الخطة، ونحن ملتزمون بها في الوقت الحالي".
اختبار قوة التشكيلة في فلوريدا
تخوض "الأسود الثلاثة" حالياً معسكرها بدون نجوم آرسنال البارزين إيبيريتشي إيزي ونوني مادويكي وديكلان رايس وبوكايو ساكا، الذين يحصلون على قسط من الراحة بعد مشاركتهم الأخيرة في نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقد اندمج حارس مرمى كريستال بالاس دين هندرسون بعد فوزه بلقب أوروبي، في حين انضم العديد من اللاعبين الشباب الواعدين في الدوري الإنجليزي الممتاز لتعزيز أعداد اللاعبين في معسكر ويست بالم بيتش الرطب.
على الرغم من المخاوف الظاهرية، يعمل توخيل مع قائمة مكونة من 27 لاعباً في كامل لياقتهم البدنية، وقد علم من مصادر رسمية أن الملعب سيكون في النهاية صالحاً للعب.
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اقتراب انطلاق منافسات المجموعة L
ستختتم إنجلترا إقامتها المؤقتة في فلوريدا بعد مباراة ودية أخرى مع كوستاريكا في 10 يونيو. وبعد ذلك، ستنتقل التشكيلة المليئة بالنجوم بشكل نهائي إلى معسكرها التدريبي الرسمي للبطولة في مدينة كانساس سيتي لوضع اللمسات الأخيرة على الاستعدادات التكتيكية.
وتنتظر المنتخب حملة صعبة في المجموعة L، تبدأ بمواجهة افتتاحية ضد كرواتيا في دالاس يوم 17 يونيو قبل أن يلتقي مع غانا وبنما في مباريات المجموعة المتبقية.