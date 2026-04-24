بسبب صورة مع سوبوسلاي .. اتهامات إلى لايبزيج بالعنصرية بحق مدربة أونيون برلين!

كان رد لايبزيج سريعًا. نشر النادي الساكسوني ثلاث صور لـ«إيتا» على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: صورة مع ماركو روز، المدير الفني السابق لـ«آر بي لايبزيج»، وصورة مع اللاعب السابق إميل فورشبري، وصورة مع نجم ليفربول الحالي دومينيك سوبوسلاي. وأضاف النادي: «لم يقتصر رأي مدربتكم على أن المدينة جميلة فحسب...».

ومع ذلك، فإن هذه المحاولة الفكاهية جاءت بنتائج عكسية، حيث أثارت اتهامات بالتمييز الجنسي والسلوك المهين في التعليقات.

"لا مكان على الإطلاق للتمييز الجنسي في لايبزيج. نحن نتطلع بشدة إلى عودة ماري-لويز إيتا، التي قضت بعض الوقت في النادي في عام 2022، ثم وثقت فترة وجودها في النادي في صورة مجمعة على وسائل التواصل الاجتماعي"، صرح فريق "الثيران".



