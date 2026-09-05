بسبب جاكبو .. كاراجر يتوقع معاناة باركولا مع ليفربول

جاء الأداء اللافت للاعب الهولندي، الذي تضمن تمريرتين حاسمتين لألكسندر إيساك، مؤثراً بشكل خاص في ظل الغموض الذي أحاط بمستقبله قبل أيام قليلة عقب فشل انتقاله إلى ملعب الاتحاد.

وقد نفى إيراولا أي مخاوف عالقة بشأن التزام جاكبو، مؤكداً أن المهاجم لا يزال جزءاً أساسياً من خططه رغم الاهتمام المبدئي من مانشستر سيتي.

وقال إيراولا بعد مباراة إيبسويتش: "ليس لدي أي شك في كودي. لقد كان جيداً جداً طوال فترة الإعداد، وبدأ الموسم بشكل جيد للغاية، ويقدم أرقاماً. كودي يعرف مدى تقديرنا له، وأعتقد أنه لا يوجد أي شك في ذلك. أنا أقدّره تقديراً عالياً".

ويبدو أن جاكبو نفسه قد تقبّل تحدي البقاء في ميرسيسايد، رغم قدوم منافسة بارزة. وفي معرض حديثه عن الفوز، بقي الجناح متفائلاً بشأن مستقبله مع ليفربول، قائلاً: "أعتقد أنها كانت مباراة رائعة اليوم. من الواضح أن هناك بعض الأمور التي لا يزال يتعين علينا تحسينها، لكنه فوز كنا في أمسّ الحاجة إليه، وأنا سعيد حقاً بأننا حصلنا على النقاط الثلاث."