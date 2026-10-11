بسبب تلميحات المعارضة ومنصبه القديم.. رئيس الوزراء البريطاني يتعهد بنشر محادثاته مع ملاك مانشستر سيتي!

تعرّض بيرنهام لانتقادات حادة بعد قوله إنه سيكون قلقًا إذا باع مالكو مانشستر سيتي من أبوظبي النادي. وكانت لجنة مستقلة قد خلصت مؤخرًا إلى أن مانشستر سيتي خالف القواعد على مدى تسع سنوات، مستخدمًا عقودًا صورية لتحويل أكثر من 830 مليون جنيه إسترليني سرًا إلى عملياته الكروية.

وفي وقت لاحق، حثّته زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك على نشر كل ما يتعلق بعمله السابق كرئيس بلدية مع النادي. وقد ظهر بيرنهام في صورة مع رئيس مجلس الإدارة خلدون المبارك خلال فترة ولايته كرئيس للبلدية، ما دفع إلى مطالبات بالشفافية المطلقة بشأن علاقتهما.