بسبب تقنية الفيديو .. هالاند يتعاطف علنًا مع مبابي

"لا يمكن الانتظار خمس دقائق لتنفيذ ركلة جزاء"، بهذه الكلمات «دافع» مهاجم النرويج عن مبابي وانتقد أداء الحكم الذي أجرى مراجعة طويلة جدًا عبر نظام الفيديو.

وقد لقيت هذه المبادرة تقديراً من مدرب المنتخب الفرنسي، ديدييه ديشام، الذي قال في مؤتمر صحفي: "أتفق مع هالاند، فأنا لا أتحدث الإسبانية والحكم كان أرجنتينياً. كان كيليان مستعداً بالفعل لتسديد ركلة الجزاء، لكنها ليست حالة سهلة. يجب على المرء أن يتكيف مع الموقف، وهذا قد يكون مزعجاً".

كما علق مبابي مباشرةً على الواقعة:. "سددت الكرة، فصدها الحارس. لم أسددها جيدًا. بعد ذلك، أصبح الأمر معقدًا بسبب سوء تفاهم: أخبرني الحكم أنها ركلة جزاء. فسألته إن كان قد أكمل فحصه. فأجاب بنعم. ومنذ تلك اللحظة فصاعدًا، بدأنا التحرك مع عثمان الذي أعطاني الكرة. ثم جاء الحكم إليّ مرة أخرى، بينما كنت قد بدأت بالفعل في التركيز، ليخبرني أنه لا يوجد ركلة جزاء. لذا، استلمت الكرة بيدي. أعدت وضعها على الأرض، فأخبروني أنه في الواقع هناك ركلة جزاء. ثم طلب مني الانتظار لأن هناك موقفًا حدث قبل دقيقتين يجب مراجعته. لقد تشتت انتباهي. بالتأكيد فكرت في الكثير من السيناريوهات حول كيفية التركيز على ركلة الجزاء، لا أعرف كم استغرق ذلك من الوقت، لكن هذا هو كرة القدم الجديدة مع نظام الفيديو. علينا أن نتكيف".