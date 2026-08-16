نقلت تقارير فرنسية عن وجود حالة من الضبابية تحيط بكأس القارات للأندية في نسختها المقبلة بسبب عدة ظروف متعلقة بالأجواء السياسية في المنطقة، والخاصة بعالم كرة القدم ككل.
بسبب إنفانتينو والحرب .. كأس القارات للأندية 2026 في خطر
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ماذا حدث؟
ناقش موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي النسخة الحالية من البطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي، وأشار إلى المعوقات التي يتوقع أن تعطل تنظيمها بشكل طبيعي رغم جدولة أول ثلاث مباريات بالفعل في مسار المسابقة.
ويقص الأهلي شريط افتتاح البطولة باللعب ضد أوكلاند سيتي في السادس والعشرين من الشهر، ثم الفائز يتأهل لملاقاة صن داونز بطل دوري أبطال إفريقيا، بينما ينتظر بطل الكونكاكاف تولوكا الفريق الذي سيتوج كبطل لأمريكا الجنوبية عبر كوبا ليبرتادوريس.
وأشار التقرير إلى أزمة تتعلق بالمباريات المقبلة عقب تلك المباريات الثلاثة، إذ لم يعلن حتى الآن عن موعد النهائي أو مكان إقامته، ونفس الأمر فيما يخص ديربي الأمريكتين وكأس التحدي الذي سيحدد طرف النهائي ضد باريس سان جيرمان.
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أزمات خارج الملعب
وأوضح التقرير الفرنسي أن عقبتين بالتحديد تقفان في طريق البطولة، الأولى هي الأوضاع السياسية غير المستقرة في الشرق الأوسط، والتي قد تكون السبب وراء عدم الإعلام حتى الآن عن استضافة قطر للمسابقة كما فعلت في آخر مناسبتين.
السبب الثاني هو الصراع المفتوح بين فيفا ورئيسها جياني إنفانتينو من جانب، والاتحاد الأوروبي "يويفا" واتحادات أخرى عقب مشروعه الخاص بخصخصة كأس العالم الذي تراجع عنه الاتحاد الدولي مؤخرًا ولكن يلقي بظلاله بعد في ظل المطالبات بسحب الثقة منه من قبل بعض الاتحادات المناهضة للقرار، وسابق تهديد الاتحاد الأوروبي والأعضاء فيه بالانسحاب من البطولات المنظمة من قبل فيفا حال المضي قدمًا في المشروع.
ولم يُعلن فيفا حتى الآن رسميًا عن خططه للمباراة النهائية، ولكن الأكيد خوض الأهلي لقاء ضد أوكلاند بصفته بطل آسيا للنخبة والأخير بطلًا لأوقيانوسيا مساء السادس والعشرين من أغسطس على ملعب الإنماء بجدة.
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