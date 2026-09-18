بسبب أوليسي .. بايرن ميونخ يراقب موقف فيرتس في ليفربول

يعود اهتمام بايرن بفيرتز بشكل كبير إلى حالة عدم اليقين المحيطة بأوليسي. فقد أبهر الفرنسي الجميع في ألمانيا منذ انضمامه عام 2024، مرسّخًا مكانته كأحد أفضل المهاجمين في كرة القدم العالمية.
ومع ذلك، تتزايد المخاوف في بافاريا من أن أوليسي بات يفكر بالفعل في العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. ومع اقترابه من منتصف مدة عقده الذي ينتهي بنهاية موسم 2028/29، يبدو بايرن مصممًا على حماية قيمته التسويقية.
ورغم أن الأولوية المطلقة لبايرن تتمثل في تجديد عقد أوليسي باتفاق جديد مجزٍ، فإن رفضه التوقيع قد يجبر النادي على اتخاذ خطوة أخرى. فإذا وجد النادي نفسه محاصرًا واضطر إلى بيعه، فقد تم تحديد فيرتز باعتباره البديل المثالي.