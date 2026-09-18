بسبب أوليسي .. بايرن ميونخ يراقب موقف فيرتس في ليفربول

يتابع بايرن عن كثب بداية فيرتس الصعبة في حياته الجديدة مع ليفربول، وفقًا لصحيفة BILD. ويرى عملاق الدوري الألماني أن الدولي الألماني هدف رئيسي في حال اضطر للدخول إلى سوق الانتقالات الصيف المقبل.

عانى فيرتس في تقديم تأثير ملموس في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ سجّل تمريرة حاسمة واحدة فقط في أربع مباريات هذا الموسم. ورغم أرقامه المخيّبة، لا يزال بايرن من كبار المعجبين بنجم باير ليفركوزن السابق.

ويتوق النادي البافاري إلى تجميع أبرز المواهب الألمانية في ملعب أليانز أرينا. ومنح فيرتز طريقًا للهروب من كابوسه في أنفيلد يتماشى تمامًا مع استراتيجيته طويلة الأمد في التعاقدات.