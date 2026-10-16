بسبب ألمانيا النازية.. بيان من ريال مدريد وتهديد بإبعاد تيباس عن رئاسة الليجا!

يدرس المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا، حاليًا ما إذا كان سيتدخل بشكل رسمي في أعقاب التصريحات المثيرة التي أطلقها تيباس. وقد أثار رئيس رابطة الليجا، الذي يتولى أيضًا منصب نائب رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، جدلًا واسعًا يوم الجمعة عندما عقد مقارنة بين الخط التحريري لقناة ريال مدريد وأساليب الدعاية التاريخية للرايخ الثالث.

وبحسب ماركا، تعمل الهيئة الحكومية على تحليل الإطار القانوني لتحديد ما إذا كان تيباس قد خالف البروتوكولات المؤسسية المتعلقة بسلوكه العام. وقد أحدثت أنباء العقوبة المحتملة بحق رئيس الرابطة صدمة في الأوساط الرياضية الإسبانية، ما زاد من توتر العلاقة المتصدعة أصلًا بين الهيئة المنظمة للمسابقة وأكثر أنديتها نجاحًا.