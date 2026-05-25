بسبب التوقيت .. روني وشيرار يهاجمان وداعية مانشستر سيتي لبرناردو سيلفا وستونز!

خلال المباراة ضد أستون فيلا، حظي كل من برناردو سيلفا وجون ستونز بتكريم من لاعبي الفريقين عند خروجهما من الملعب في الشوط الثاني. ورغم أن هذه اللفتات كانت تهدف إلى تكريم مساهماتهما الهائلة في فريق مانشستر سيتي، إلا أن روني رأى أن توقيت ذلك كان غير ملائم تمامًا لمباراة في الدوري الممتاز.

وقال روني لبرنامج "ماتش أوف ذا داي" على قناة بي بي سي: "إنه أمر لا يصدق. لقد رأيت بعض الأمور هذا الموسم، ويحزنني أن تحدث بعض هذه الأمور في كرة القدم. كان برناردو سيلفا وجون ستونز رائعين مع مانشستر سيتي ويستحقان ذلك، لكن يجب أن يتم ذلك بعد المباراة. لو كنت في فريق أستون فيلا، لغضبت بشدة".











