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Bruno Fernandes Mohamed Salah Manchester United Liverpool 2026Getty/GOAL
Chris Burton و علي سمير

ترجمه

خاص | "لا تمنحوه ما يريد" .. أسطورة مانشستر يونايتد يحذر من التجديد لبرونو فيرنانديش بسبب صلاح

حصريًا
برونو فيرنانديز
مانشستر يونايتد
الدوري الإنجليزي الممتاز
محمد صلاح
ليفربول

عقد جديد يتم تجهيزه للنجم البرتغالي

استُخدم محمد صلاح كإنذار لمانشستر يونايتد، إذ شرح جوردون ستراكان لموقع "جول" لماذا لا يمكن للشياطين الحمر الرضوخ لمطالب قائدهم الملهم برونو فيرنانديش التعاقدية و"منحه كل ما يريد".

ووسط الأنباء حول العقد الجديد الذي يتم تجهيزه للاعب البرتغالي في أولد ترافورد، يؤمن ستراكان بأن اللاعب الذي سيبلغ قريبًا الثانية والثلاثين من عمره لا يجب أن يُمنح شيكًا على بياض.

  • رقم قياسي جديد في الدوري الإنجليزي الممتاز

    سارع الكثيرون إلى الإشارة إلى أن فيرنانديش أصبح ثروة لا تُقدّر بثمن فيما يُعرف بـ"مسرح الأحلام"، إذ يستحيل تجاهل إسهاماته في المصلحة الجماعية للفريق.

    وقد صنع تاريخًا في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي عندما سجّل 21 تمريرة حاسمة خلال موسم واحد في البريميرليج.

    وقد قدّم بالفعل المزيد من اللحظات الساحرة في موسم 2026-27، بعدما سجّل ثلاثية حاسمة أمام إبسويتش في المباراة الأخيرة. ومن دون وجود فيرنانديش بين صفوفهم، فإنه من المرعب التفكير فيما كانت ستؤول إليه السنوات السبع الماضية في الشطر الأحمر من مانشستر.

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  • Bruno Fernandes Manchester United 2026 new kitGetty

    عقد جديد منتظر

    ولكن فيرنانديش دخل العام الأخير من عقده الحالي مع يونايتد. وهناك خيار لتفعيل تمديد لمدة 12 شهرًا، وهو ما ينبغي الأخذ به، إلا أن الخطة تتمثل في إبرام اتفاق جديد كليًا.

    ولم يتم توقيع أي أوراق حتى الآن، ومع الاهتمام الذي أبداه دوري روشن السعودي في وقت سابق، ظهرت مخاوف بشأن المستقبل القريب والبعيد. وهناك قرارات يجب اتخاذها، على غرار تلك التي سبق اتخاذها مع محمد صلاح في ليفربول، حول القيمة التي يستحقها أيقونة تتقدم في العمر.

  • هل يتعين على مانشستر يونايتد دفع أي مبلغ للاحتفاظ بفيرنانديش؟

    وعندما طُرح على ستراكان، الذي كان يتحدث نيابةً عن Grosvenor Sport، أن مانشستر يونايتد بحاجة إلى فعل كل ما يلزم للاحتفاظ بخدمات فيرنانديش، قال لاعب خط الوسط السابق لمانشستر يونايتد لـGOAL: «قالوا ذلك مع صلاح، (يجب تجديد عقده). وجيمي كاراجر قال (امنحوه كل ما يريد).

    «لا يمكنك فعل ذلك، أن تمنحه كل ما يريد. إنه يريد 600 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع. لا، لا يمكننا فعل ذلك لأننا إذا منحناه 600 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، فإن اللاعبين الذين هم دونه سيرغبون في 250 ألفًا و300 ألف و400 ألف. لا يمكنك ببساطة أن تقول: (امنحوه ما يريد، يجب التعاقد معه).

    «ما يجب أن يحدث في الفريق ليجعل هذا الأمر ليس بهذه الأهمية الكبيرة هو أن يصبح فريقًا أفضل، أكثر تكاملًا. عندئذٍ يزول الخوف من فقدان برونو فيرنانديش. لكنني أرى الخوف في الوقت الراهن لأن كل ما يحدث في مانشستر يونايتد يمر عبر هذا الرجل. كل شيء.

    «لا بد أن أقول، لو كنت لاعبًا في مانشستر يونايتد، لشعرت أنا نفسي ببعض الإحراج. أتعلم، (كيف نسمح لهذا الرجل بفعل كل شيء؟). الأمر يشبه إلى حد ما ما كنا عليه مع براين روبسون. كان يفعل كل شيء لكننا على الأقل حاولنا مساعدته، وأحرزنا بعض الأهداف.

    «لكن لا بد أن الأمر صعب عليه. أود أن أرى بقية اللاعبين يصبحون فريقًا أكثر تكاملًا لا يتمحور كل شيء فيه حول برونو فيرنانديش. لا يمكنك ببساطة أن تقول: يجب الإبقاء عليه لفترة طويلة جدًا ولكن إلى متى؟ حتى سن 36 أو 37؟

    «كما قلت، ينبغي أن يكون محمد صلاح بمثابة تحذير لهذا النوع من اللاعبين، تمنحه كل ما يريد، ثم تقول: (أوه، ما كان ينبغي أن نفعل ذلك لأنه لم يقدم موسمًا رائعًا). لكن ذلك كان متوقعًا دائمًا. لا يمكنك ببساطة أن تقول: (امنحوه ما يريد). الأمر لا يسير بهذه الطريقة».

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  • Manchester United goal 2026-27 Bruno FernandesGetty

    كم يمكن أن تبلغ قيمة عقد فيرنانديش الجديد؟

    وقد أُشير إلى أن مانشستر يونايتد على استعداد لجعل فيرنانديش أعلى لاعبيه أجرًا، مع إضافة عام آخر إلى عقده براتب أسبوعي قدره 350 ألف جنيه إسترليني. ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا العرض مغريًا بما يكفي.

    ويُقال إن زميل أسطورة مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو في المنتخب الوطني يملك خيارات أخرى ينبغي أخذها في الاعتبار، في ظل الأموال الطائلة التي تُنفق حاليًا في تركيا، لكن التوقعات تشير إلى أنه سيكون جزءًا من الجهود المستمرة لإعادة الألقاب إلى أولد ترافورد.

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