خاص | "لا تمنحوه ما يريد" .. أسطورة مانشستر يونايتد يحذر من التجديد لبرونو فيرنانديش بسبب صلاح

وعندما طُرح على ستراكان، الذي كان يتحدث نيابةً عن Grosvenor Sport، أن مانشستر يونايتد بحاجة إلى فعل كل ما يلزم للاحتفاظ بخدمات فيرنانديش، قال لاعب خط الوسط السابق لمانشستر يونايتد لـGOAL: «قالوا ذلك مع صلاح، (يجب تجديد عقده). وجيمي كاراجر قال (امنحوه كل ما يريد).

«لا يمكنك فعل ذلك، أن تمنحه كل ما يريد. إنه يريد 600 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع. لا، لا يمكننا فعل ذلك لأننا إذا منحناه 600 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، فإن اللاعبين الذين هم دونه سيرغبون في 250 ألفًا و300 ألف و400 ألف. لا يمكنك ببساطة أن تقول: (امنحوه ما يريد، يجب التعاقد معه).

«ما يجب أن يحدث في الفريق ليجعل هذا الأمر ليس بهذه الأهمية الكبيرة هو أن يصبح فريقًا أفضل، أكثر تكاملًا. عندئذٍ يزول الخوف من فقدان برونو فيرنانديش. لكنني أرى الخوف في الوقت الراهن لأن كل ما يحدث في مانشستر يونايتد يمر عبر هذا الرجل. كل شيء.

«لا بد أن أقول، لو كنت لاعبًا في مانشستر يونايتد، لشعرت أنا نفسي ببعض الإحراج. أتعلم، (كيف نسمح لهذا الرجل بفعل كل شيء؟). الأمر يشبه إلى حد ما ما كنا عليه مع براين روبسون. كان يفعل كل شيء لكننا على الأقل حاولنا مساعدته، وأحرزنا بعض الأهداف.

«لكن لا بد أن الأمر صعب عليه. أود أن أرى بقية اللاعبين يصبحون فريقًا أكثر تكاملًا لا يتمحور كل شيء فيه حول برونو فيرنانديش. لا يمكنك ببساطة أن تقول: يجب الإبقاء عليه لفترة طويلة جدًا ولكن إلى متى؟ حتى سن 36 أو 37؟

«كما قلت، ينبغي أن يكون محمد صلاح بمثابة تحذير لهذا النوع من اللاعبين، تمنحه كل ما يريد، ثم تقول: (أوه، ما كان ينبغي أن نفعل ذلك لأنه لم يقدم موسمًا رائعًا). لكن ذلك كان متوقعًا دائمًا. لا يمكنك ببساطة أن تقول: (امنحوه ما يريد). الأمر لا يسير بهذه الطريقة».