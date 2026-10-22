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Bruno FernandesGoal Only / GFX
علي سمير

دعوة للكارهين بلا شخصنة | ملك الاستحقاقية برونو فيرنانديش .. يظن نفسه رونالدو ويقول لزملائه ومدربه : جميعكم أغبياء إلا أنا!

فقرات ومقالات
مقالات رأي
كريستيانو رونالدو
برونو فيرنانديز
كومو ضد مانشستر يونايتد
كومو
مانشستر يونايتد
دوري أبطال أوروبا

مزيج بين النقاش الجاد والسخرية في مكان واحد!

في البداية وقبل الحديث عن أي شيء، إن كنت من محبي أو عاشقي بطلنا اليوم، فلا تقرأ هذه السطور، لأنك وللأسف ستسمع كل ما لا تحب، وستظن أننا "نُشخصن" الأمور مع نجمك المفضل.

ولكن هذا غير صحيح، القصة لا تتعلق بـ"الشخصنة" أبدًا، بل بتسبب أحدهم في جلب الهجوم والانتقاد العنيف نحوه، ليس بفعل أعدائه، بل بمجهود شخصي بحت سواء لتصرفات أو تصريحات خرج بها.

ولذلك .. لا تغضب أو تنزعج لأنها ضريبة الشهرة، وكما قال المثل المعروف "من لا يتحمل الحرارة فلا يدخل المطبخ"، فنجمك يحصل على الكثير من المزايا عندما ينجح ويتألق، فلا بأس من مهاجمته في أوقات الخطأ.

وأما بالنسبة للشامتين والكارهين، فمهما شعرتم من سعادة .. هذا لا يعني أن كاتب هذه السطور ينتمي لكم .. تصرفات بطل الحلقة فقط هي من جلبتني إلى هنا ..

والآن دعونا نستكمل سلسلة "دعوة للكارهين بلا شخصنة" بالحلقة الثالثة ومعنا .. لاعب الوسط البرتغالي برونو فيرنانديش!

  • Michael Carrick Bruno Fernandes Manchester United ComoGetty Images

    "ناكر الجميل" يهاجم كاريك أمام الجميع

    حلقة اليوم ستكون خاصة للغاية، لأننا نتحدث هنا عن برونو فيرنانديش، صانع الألعاب البرتغالي الذي قرر استغلال الحقبة المظلمة التي يعيشها مانشستر يونايتد، وحقيقة أنه "لاعب ممتاز" وسط مجموعة من المتهالكين "هاري ماجواير ورفاقه"، من أجل إخراج جميع صفاته السيئة وهو يعلم جيدًا أن حجمه الحقيقي أقل من ذلك.

    مانشستر يونايتد تلقى هزيمة صادمة من كومو بنتيجة 4/1، في مباراة قام خلالها المدرب مايكل كاريك باستبدال برونو فيرنانديش في الدقيقة 67 من زمن اللقاء، ليخرج صاحب الـ32 سنة، لوضع نفسه في مكانة أعلى من الجميع ويتجه للتنظير على المدير الفني للشياطين الحمر، والذي لولاه للعب هو وزملائه في الدوري الأوروبي أو حتى دوري المؤتمر هذا الموسم.

    وقال برونو لشبكة "TNT Sports":"المدرب هو صاحب القرار بألا نضغط عليهم بنظام "رجل ضد رجل"، وهو ما تسبب في ترك المساحات خلفنا، لأننا كنا ننتظر المنافس لاستعادة الكرة منهم".

    وأشار إلى ان منح الخصوم الكرة كثيرًا، يجعلهم يتمتعون بثقة كبيرة عندما يلعبون أمام مانشستر يونايتد، معلنًا نفسه مدربًا للفريق الإنجليزي وليس مجرد لاعب عليه تنفيذ تعليمات كاريك وانتظار النتائج.

    مايكل كاريك نفسه المعروف بالهدوء التام والدبلوماسية، فاض به الكيل، ورد على لاعبه:"مهما كانت الخطة التي نلعب بها، إذا لم نقم بالركض والعودة للدفاع فلن نفوز أبدًا".

    نحن لسنا بحاجة إلى الحديث عن سلوك برونو وطريقته الغريبة في "رمي كاريك أمام الحافلة"، لأنه يعلم جيدًا أن فكرة إقالته مسألة وقت لا أكثر، وأن هناك قائمة من المرشحين لخلافته تتم دارستها خلف الكواليس.

    ولكن من الناحية الأخلاقية، تناسى فيرنانديش أن هذا المدرب هو من ساعده على نيل جائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي على حساب ديكلان رايس وغيره، وأنه من أنقذ الشياطين الحمر من مصير مظلم مع روبن أموريم.

    الخيار المنطقي والطبيعي، إذا كانت لديك كقائد فريق أي اعتراضات على أسلوب الفريق، فعليك التحدث مع المدرب بشكل شخصي، وليس انتقاده علنيًا أمام وسائل إعلام لا ترحم، ولكن أي شخص يمكنه فعل ذلك إلا برونو!

  • BRUNO FERNANDES MANCHESTER UNITEDGetty Images

    برونو فيرنانديش في مانشستر يونايتد .. جميعكم أغبياء إلا أنا

    لو كنت من متابعي الدوري الإنجليزي ومانشستر يونايتد على وجه التحديد، ستجد أن برونو من المتخصصين في خداع الجمهور السطحي في كرة القدم، الذي ينجذب لبعض الأمور التي لا تؤثر كثيرًا على مسار المباريات بشكل فعلي.

    "التلويح باليدين - الصراخ المستمر - الركض والضغط في أوقات محددة حتى وإن لم يكن كذلك ضروريًا لبث الحماس في مشاعر الجماهير في المدرجات، الاعتراض الدائم على الحكام، عدم احترام المنافسين ولا مانع من الاعتداء عليهم".

    كلها أمور غير أخلاقية يعشقها برونو فيرنانديش، واكتسب من خلالها شعبية لدى بعض الدراويش، باعتباره يتصرف وكأنه "ابن النادي" الذي يغير على قميص فريقه ولا يترك فرصة حتى يستغلها للقتال من أجل الشعار، رغم أن كاريك خرج ببساطة للحديث عن عدم بذله للمجهود الكافي للعودة من أجل مساعدة باقي اللاعبين في حالة عدم امتلاك الكرة.

    وهنا تأتي المشكلة .. برونو لا يفعل الواجبات المطلوبة منه التي لا تراها الجماهير، لأنها غير مبهرة، ولا يلتزم بالتعليمات ويعرف جيدًا أنه يستطيع الإفلات من أي عقاب، بسبب رصيده المميز وأرقامه على مدار مسيرته مع مانشستر "111 هدفًا و109 تمريرة حاسمة في 338 مناسبة".

    البرتغالي يمتلك حصانة قوية بسبب ما قدمه وهي أمر لا يمكن إنكاره، برونو هو اللاعب الأفضل في مانشستر يونايتد منذ قدومه للفريق من سبورتينج لشبونة في يناير 2020 مقابل 65 مليون يورو، بل يعتبر الصفقة الأنجح منذ رحيل السير أليكس فيرجسون.

    ولكن هذا لا يمنحه الحق لمعاملة الجميع كأغبياء وتوجيه اللوم على زملائه ومدربه بشكل مستمر، وعدم تحمل المسؤولية وكأنه يقول لكل من حوله:"جميعكم أغبياء وأنتم السبب في كل هزيمة، وأنا لا يمكن المساس بي، انظروا لأرقامي".

    أسطورة الشياطين الحمر روي كين، والذي امتلك "شخصية حقيقية" قبل عصر السوشيال ميديا، سبق أن انتقد فيرنانديش بسبب اعتراضه المستمر على باقي اللاعبين من حوله في الهزيمة أمام ليفربول 7/0 في مارس 2023، وقال إن لغة جسده مشينة ومضرة لكل من حوله.

    ميكا ريتشاردز أيضًا، سبق أن انتقد البرتغالي بسبب تعنيفه للاعب الشاب فاكوندو بيليستري في إحدى المباريات ضد توتنهام، حيث انفعل عليه بدلًا من محاولة توجيه النصح له ومراعاة نقص خبرته.

    وهذا ما يلخص حال البرتغالي، عندما تسوء الأمور يوجه اللوم للجميع إلا نفسه، ولكن في وقت الانتصارات والنتائج الإيجابية، سيكون أول من يتصدر المشهد بتصرفات غير مفيدة تمنحه المزيد من الاستحقاقية لدى الجماهير.

    وبالتدقيق فيما يفعله برونو، سنجد أنه يُعامل نفسه وكأنه كريستيانو رونالدو، في الوقت الذي لم يصل فيه إلى نصف أو حتى ربع ما حققه ابن بلاده، ليكتفي فقط بغروره وحبه لذاته، دون امتلاك التاريخ الذي حققه صاحب الـ41 سنة.

    جماهير مانشستر يونايتد منقسمة حوله في الفترة الأخيرة، البعض لا يتجرأ على انتقاده، والبعض الآخر لا يطيق تصرفاته ويطلق عليه لقب "الفأر" بسبب سلوكه والأحاديث المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي حول تسريبه لأخبار وأزمات الفريق لوسائل الإعلام.


  • Bruno Fernandes Portugal 2026Getty Images

    موهبة انتهازية

    لا يمكننا التشكيك في موهبة برونو فيرنانديش عمومًا، ولكن ما يجب التأكيد عليه، هو أن البرتغالي لم يثبت نفسه على أعلى المستويات، حتى وإن بدت هذه الجملة غريبة على لاعب حصد جائزة الأفضل للموسم الماضي في الدوري الإنجليزي!

    مع كامل الاحترام لمانشستر يونايتد وعشاقه كأحد أهم عمالقة كرة القدم في إنجلترا وأوروبا، ولكن الفريق منذ فترة طويلة يعتبر من الفرق المتنافسة على مقعد دوري أبطال أوروبا على أقصى تقدير، وليس منافسًا حقيقيًا على لقب البريميرليج، حيث اقتصرت المنافسة مؤخرًا على الثلاثي ليفربول ومانشستر سيتي وآرسنال.

    التألق مع فريق ينافس على أول 4 مراكز في الدوري الإنجليزي، لا يعني بالضرورة أنك ستكرر ذلك عندما تكون في الواجهة، ولنا في ألكساندر إيزاك خير عبرة، السويدي لم تحمل الضغوط في أنفيلد مع ليفربول ويعاني لاستعادة نصف مستواه مع فريقه السابق نيوكاسل يونايتد.

    هل كان من الممكن أن ينجح برونو مع أحد المنافسين بقوة على اللقب؟ هذا أمر وارد، ولكن بالنظر إلى رصيده في دوري أبطال أوروبا، سنجد أنه لم يفعل الكثير بقميص الشياطين الحمر في أعلى المستويات، ولم ينجح في التسجيل أمام الكبار سوى مرة واحدة من ركلة جزاء أمام باريس سان جيرمان.


    وعندما بحثنا في رصيده مع المنتخب البرتغالي، سنجد أبرز اللقطات هي مصافحات باردة ونظرات خبيثة تجاه نجم بلاده كريستيانو رونالدو، وبعض المساهمات في التصفيات الأوروبية ودوري الأمم، حيث لم يفعل أي شيء في كأس العالم 2026 سوى تمريرة حاسمة ضد أوزبكستان، وفي مونديال 2022 سجل هدفين ضد أوروجواي واختفى بعدها دون أي بصمة.

    إذن برونو لم يثبت أنه على نفس مستوى كيفين دي بروينه ومحمد صلاح وساديو ماني وغيرهم من عظماء البريميرليج، ولكنه يضع نفسه في مكانة أعلى منهم بسبب البيئة السامة التي تحيط به في مانشستر يونايتد، والتي تشجع أي انتهازي لاستغلالها لوضع نفسه في مكانة لا يستحقها.

    سيرحل كاريك قريبًا.. وربما يبقى برونو منتظرًا أي اسم آخر لرؤية ما سيفعل معه، سواء بمهاجمته ولومه عند أي فشل، أو تصدر الواجهة فورًا ببعض الصرخات نحو المدرجات عندما تتحسن النتائج!

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