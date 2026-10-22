دعوة للكارهين بلا شخصنة | ملك الاستحقاقية برونو فيرنانديش .. يظن نفسه رونالدو ويقول لزملائه ومدربه : جميعكم أغبياء إلا أنا!

لو كنت من متابعي الدوري الإنجليزي ومانشستر يونايتد على وجه التحديد، ستجد أن برونو من المتخصصين في خداع الجمهور السطحي في كرة القدم، الذي ينجذب لبعض الأمور التي لا تؤثر كثيرًا على مسار المباريات بشكل فعلي.

"التلويح باليدين - الصراخ المستمر - الركض والضغط في أوقات محددة حتى وإن لم يكن كذلك ضروريًا لبث الحماس في مشاعر الجماهير في المدرجات، الاعتراض الدائم على الحكام، عدم احترام المنافسين ولا مانع من الاعتداء عليهم".

كلها أمور غير أخلاقية يعشقها برونو فيرنانديش، واكتسب من خلالها شعبية لدى بعض الدراويش، باعتباره يتصرف وكأنه "ابن النادي" الذي يغير على قميص فريقه ولا يترك فرصة حتى يستغلها للقتال من أجل الشعار، رغم أن كاريك خرج ببساطة للحديث عن عدم بذله للمجهود الكافي للعودة من أجل مساعدة باقي اللاعبين في حالة عدم امتلاك الكرة.

وهنا تأتي المشكلة .. برونو لا يفعل الواجبات المطلوبة منه التي لا تراها الجماهير، لأنها غير مبهرة، ولا يلتزم بالتعليمات ويعرف جيدًا أنه يستطيع الإفلات من أي عقاب، بسبب رصيده المميز وأرقامه على مدار مسيرته مع مانشستر "111 هدفًا و109 تمريرة حاسمة في 338 مناسبة".

البرتغالي يمتلك حصانة قوية بسبب ما قدمه وهي أمر لا يمكن إنكاره، برونو هو اللاعب الأفضل في مانشستر يونايتد منذ قدومه للفريق من سبورتينج لشبونة في يناير 2020 مقابل 65 مليون يورو، بل يعتبر الصفقة الأنجح منذ رحيل السير أليكس فيرجسون.

ولكن هذا لا يمنحه الحق لمعاملة الجميع كأغبياء وتوجيه اللوم على زملائه ومدربه بشكل مستمر، وعدم تحمل المسؤولية وكأنه يقول لكل من حوله:"جميعكم أغبياء وأنتم السبب في كل هزيمة، وأنا لا يمكن المساس بي، انظروا لأرقامي".

أسطورة الشياطين الحمر روي كين، والذي امتلك "شخصية حقيقية" قبل عصر السوشيال ميديا، سبق أن انتقد فيرنانديش بسبب اعتراضه المستمر على باقي اللاعبين من حوله في الهزيمة أمام ليفربول 7/0 في مارس 2023، وقال إن لغة جسده مشينة ومضرة لكل من حوله.

ميكا ريتشاردز أيضًا، سبق أن انتقد البرتغالي بسبب تعنيفه للاعب الشاب فاكوندو بيليستري في إحدى المباريات ضد توتنهام، حيث انفعل عليه بدلًا من محاولة توجيه النصح له ومراعاة نقص خبرته.

وهذا ما يلخص حال البرتغالي، عندما تسوء الأمور يوجه اللوم للجميع إلا نفسه، ولكن في وقت الانتصارات والنتائج الإيجابية، سيكون أول من يتصدر المشهد بتصرفات غير مفيدة تمنحه المزيد من الاستحقاقية لدى الجماهير.

وبالتدقيق فيما يفعله برونو، سنجد أنه يُعامل نفسه وكأنه كريستيانو رونالدو، في الوقت الذي لم يصل فيه إلى نصف أو حتى ربع ما حققه ابن بلاده، ليكتفي فقط بغروره وحبه لذاته، دون امتلاك التاريخ الذي حققه صاحب الـ41 سنة.

جماهير مانشستر يونايتد منقسمة حوله في الفترة الأخيرة، البعض لا يتجرأ على انتقاده، والبعض الآخر لا يطيق تصرفاته ويطلق عليه لقب "الفأر" بسبب سلوكه والأحاديث المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي حول تسريبه لأخبار وأزمات الفريق لوسائل الإعلام.



