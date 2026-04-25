"لا نريد أن نكون الأغنى في العالم" .. برونو فيرنانديش يكشف كلمات زوجته التي دفعته نحو رفض الانتقال للسعودية!

ترددت أنباء متكررة عن احتمال انتقال فيرنانديش إلى الشرق الأوسط، في ظل سعي الدوري السعودي للمحترفين إلى ضم العديد من النجوم الأوروبيين البارزين.

ورغم العروض المالية المذهلة التي قُدمت له، اختار اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا البقاء، وأصبح أحد أبرز اللاعبين تحت قيادة المدرب المؤقت مايكل كاريك.

وبالفعل، لعب القائد دورًا حاسمًا في صعود مانشستر يونايتد إلى المركز الثالث، حيث سجل ثمانية أهداف وقدم 19 تمريرة حاسمة، مما وضع النادي على أعتاب التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.