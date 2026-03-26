برونو فرنانديس يوافق على صفقة انتقال ساندرو تونالي إلى مانشستر يونايتد، مع إعداد عرض رسمي لنجم نيوكاسل
"الشياطين الحمر" يضعون تونالي على رأس قائمة أهدافهم
وفقًا لكريغ هوب، كبير مراسلي كرة القدم في صحيفة «ديلي ميل»، وضع نادي مانشستر يونايتد ساندرو تونالي على رأس قائمة المرشحين لتعزيز خط الوسط خلال فترة الانتقالات الصيفية، ومن المتوقع أن يتقدم النادي بعرض رسمي إلى نادي نيوكاسل بمجرد انتهاء الموسم الحالي. ورغم أن نادي أولد ترافورد كان يراقب أيضًا لاعبين مثل آدم وارتون ولاعب «المغبيز» السابق إليوت أندرسون، الذي ارتبط اسمه أيضًا بمانشستر سيتي، إلا أن تونالي يُعتبر الآن الخيار الأول لتعزيز خيارات خط الوسط.
موافقة برونو: الكابتن يؤيد السعي وراء تونالي
وتضيف صحيفة «ذا ميل» أن قائد مانشستر يونايتد برونو فرنانديز قد تم التشاور معه، وقد أبدى تأييده لهذه الخطوة، بعد أن أعجب بشدة بأداء اللاعب الإيطالي في الدوري الإنجليزي الممتاز. ومنذ انضمامه إلى نيوكاسل قادمًا من ميلان في صيف عام 2023، أصبح تونالي أحد أبرز لاعبي «المغاريب»، حيث ساهم في تسجيل 20 هدفًا خلال 104 مباراة خاضها مع الفريق.
نيوكاسل في موقف تفاوضي قوي
على الرغم من الاهتمام المتزايد من جانب مانشستر، فإن نيوكاسل لا يتعجل بيع لاعبه المتميز. لا يزال أمام تونالي ثلاث سنوات متبقية في عقده الحالي مع نادي سانت جيمس بارك، ويحتفظ النادي بخيار تمديد العقد لمدة 12 شهراً إضافياً. وهذا يضع «المغاريب» في موقف قوي عند التفاوض بشأن قيمة الانتقال المحتملة، والتي من المرجح أن تكون كبيرة لتسهيل إتمام الصفقة.
هل هناك قضية أخرى تتعلق بإيساك في طور التكوين؟
ومما يزيد من تعقيد الموقف أن تونالي لم يُعرب رسميًا عن رغبته في مغادرة تاينسايد. ومع ذلك، فإن التصريحات المتكررة من جانب وكيل اللاعب، الذي تحدث مرارًا عن احتمال انتقاله، لم تمر مرور الكرام على إدارة نيوكاسل. ورغم إدراكهم لنية مانشستر يونايتد، فإن النادي لم يعد يعمل في ظل الفراغ الإداري الذي أدى إلى بيع ألكسندر إيساك المثير للجدل إلى ليفربول العام الماضي.