ترجمه
برونو فرنانديز يكشف عن إلهامه من ديفيد بيكهام بعد تحطيمه الرقم القياسي لأسطورة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز
فيرنانديز يتجاوز الرقم التاريخي الذي سجله بيكهامبالإضافة إلى الرقم القياسي الموسمي، حقق فرنانديز إنجازاً مذهلاً بوصوله إلى 100 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات مع «الشياطين الحمر». ورغم أن هدف بنجامين سيسكو في الدقائق الأخيرة حسم المباراة نهائياً بعد رد روس باركلي لصالح أستون فيلا، إلا أن هذا المساء كان من نصيب القائد، الذي أصبح الآن المعيار الذهبي للإبداع في حقبة ما بعد السير أليكس فيرجسون.
على خطى «بيكس»
"من الواضح أن هذا أمر رائع للغاية"، قال فرنانديز لمحطة MUTV عندما سُئل عن تجاوزه لعدد أهداف الفائز بالثلاثية. "إنه إنجاز رائع للغاية. نحن نتحدث عن أحد أفضل اللاعبين، وبالتأكيد [أفضل] المهاجمين في منطقة الجزاء. لذا، أنا سعيد جدًا بتحقيق ذلك. لن يغير هذا شيئًا فيما أريده، لكن أن أكون هناك مع اسم كان، بالطبع، أحد اللاعبين الذين يحترمه الجميع، من حيث التمرير العرضي والتمرير بشكل عام".
وتابع اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً ليكشف كيف كان يحاول محاكاة أسطورة إنجلترا خلال طفولته. "مثلما كان الجميع في حديقتهم يحاولون تقليد بيكهام وكانوا يفعلون ذلك، حتى لو كنت فقط تحرك ذراعك، كما كان يفعل هو، وليس بالكرة بالضرورة! من الواضح أنني سعيد جداً بتحقيق ذلك [تجاوز رقمه القياسي]."
طُلب من كاسيميرو تقاسم مكافأة الأهداف
على الرغم من الأهمية الإحصائية لإنجازه، يظل فرنانديز مركزاً على النجاح الجماعي في أولد ترافورد. وأضاف: "من الواضح أن هذا ليس شيئاً أحلم به أو أفكر فيه، لكنني أرغب دائماً في مساعدة الفريق على تحقيق [ما نريد] في معظم المباريات". "تسجيل الأهداف وتقديم التمريرات الحاسمة جزء كبير من أسلوبي في اللعب. أنا سعيد جداً لأن الأمور سارت على ما يرام اليوم وجعلتنا نفوز بالمباراة".
اللاعب، الذي مازح بأن كاسيميرو يجب أن يشاركه مكافأة الهدف مقابل التمريرة الدقيقة التي تلقاها، مصمم على دفع مانشستر يونايتد نحو نهاية قوية. واختتم القائد حديثه قائلاً: "حتى نهاية الموسم، أريد أن أحاول الاستمرار في مساعدة الفريق وتحسين النتائج"، في الوقت الذي يسعى فيه مانشستر يونايتد لترسيخ مكانه ضمن المراكز الأربعة الأولى.
مانشستر يونايتد يتصدر سباق المراكز الأربعة الأولى
وبفضل هذا الفوز، احتل مانشستر يونايتد موقعاً متميزاً في السباق على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، متقدماً بثلاث نقاط على أستون فيلا الذي يحتل المركز الثالث. ومع بقاء ثماني مباريات على نهاية موسم 2025-2026، سيعتمد «الشياطين الحمر» بشكل كبير على قائدهم الذي صنع التاريخ للحفاظ على مستواه الرائع خلال المرحلة الصعبة المتبقية التي تشمل مواجهات ضد تشيلسي وليفربول.
