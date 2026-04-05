Getty
ترجمه
برونو فرنانديز يطالب مانشستر يونايتد بالتعاقد مع لاعب وسط نجم يحمل نفس اسمه ليحل محله
خليفة يحمل نفس الاسم في أولد ترافورد
في خطوة من شأنها أن تسهل بالتأكيد مهمة مسؤول المعدات في أولد ترافورد، يستعد برونو لترشيح لاعب وسط وست هام يونايتد ماتيوس فرنانديز ليكون خليفته على المدى الطويل، وفقًا لصحيفة «ذا صن». وقد كان اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا نقطة مضيئة نادرة لفريق «الهامرز» خلال موسم صعب شهد بقاء الفريق في منطقة الهبوط مع بقاء سبع مباريات فقط على نهاية الموسم.
ماتيوس، الذي انتقل إلى ملعب لندن قادماً من ساوثهامبتون الصيف الماضي، سرعان ما اكتسب شهرة باعتباره أحد أكثر اللاعبين الشباب الواعدين في الدوري الإنجليزي الممتاز. أدائه المتميز أكسبه استدعاءً لأول مرة للمنتخب البرتغالي خلال فترة التوقف الدولية في مارس، حيث أتيحت له الفرصة للتدرب جنباً إلى جنب مع قدوته وشبيهه، برونو.
- AFP
إصلاح راتكليف الجذري لخط الوسط
يأتي الاهتمام باللاعب الشاب فرنانديز في وقت يشهد فيه كارينغتون اضطرابات هائلة. يشرف السير جيم راتكليف حالياً على عملية إعادة هيكلة كبيرة لتشكيلة الفريق الأول، حيث تشير التقارير إلى أن ثمانية لاعبين على الأقل من كبار اللاعبين من المتوقع أن يغادروا هذا الصيف لجمع الأموال. وتعتبر منطقة وسط الملعب هي الأولوية، خاصة مع استعداد اللاعب المخضرم كاسيميرو للمغادرة في صفقة انتقال مجانية.
يبحث مانشستر يونايتد في السوق عن عدة تعاقدات جديدة لتشكيل خط وسط يرافق كوبي ماينو. وتأتي أسماء مثل آدم وارتون وإليوت أندرسون وساندرو تونالي وكارلوس باليبا في مقدمة القائمة المختصرة، لكن توصية قائد النادي لها وزن كبير. وقد اعترف ماتيوس علنًا بإعجابه بقائد مانشستر يونايتد، واصفًا إياه بأنه "مثال يُحتذى به" لكل لاعب يخرج من أكاديمية سبورتينغ لشبونة.
الطعن في بند الإفراج
في حين يظل قائد مانشستر يونايتد شخصية محورية تحت قيادة مايكل كاريك، فإن مستقبله بعيد كل البعد عن اليقين مع اقترابه من السنوات الأخيرة من ذروة مستواه. وقد تبين مؤخرًا أن عقد فرنانديز يتضمن بندًا لفسخ العقد مقابل حوالي 57 مليون جنيه إسترليني، والذي يُقال إنه متاح فقط للأندية من خارج الدوري الإنجليزي الممتاز. وقد وضع هذا الأمر الإدارة في حالة تأهب قصوى وهي تخطط لمستقبل قد لا يشمل في نهاية المطاف لاعبها الرمزي رقم 8.
لا يُنظر إلى ماتيوس حاليًا على أنه هدف رئيسي يستحق إنفاق أموال طائلة، لكنه يُنظر إليه بجدية على أنه صفقة ثانوية ذكية. نظرًا لموقع وست هام الخطير في الدوري وخسائره القياسية المُبلغ عنها والبالغة 104.2 مليون جنيه إسترليني، قد يضطر الهامرز إلى الاستفادة ماليًا من اللاعب الشاب الذي يقدرون قيمته بـ 40 مليون جنيه إسترليني.
- Getty Images Sport
مانشستر سيتي يراقب الوضع
قد يضطر مانشستر يونايتد إلى التحرك بسرعة إذا أراد ضم النجم البرتغالي الصاعد، حيث يراقب منافسه المحلي مانشستر سيتي الوضع عن كثب. ويمتلك «السيتي» سلاحًا سريًا محتملًا في شخص المدير الرياضي هوغو فيانا، وهو الرجل الذي جلب ماتيوس في الأصل إلى سبورتنج لشبونة وأشرف على تطوره في العاصمة البرتغالية.
مع توقع انتهاء مسيرة برناردو سيلفا الأسطورية التي استمرت تسع سنوات في ملعب الاتحاد هذا الصيف، يبحث مانشستر سيتي عن تعزيزات إبداعية. ومع ذلك، فإن الجاذبية العاطفية لاتباع خطى معبوده في أولد ترافورد قد تمنح مانشستر يونايتد الأفضلية. وبينما يستعد برونو لاتخاذ قرار بشأن مستقبله بعد كأس العالم، فإن ضمان استعداد شبيهه لتولي زمام الأمور قد يكون هديته الأخيرة للريد ديفلز.